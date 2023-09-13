https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/ucheniya-armii-ssha-v-armenii-ugroza-yuzhnomu-kavkazu-1047968701.html

Учения Армии США в Армении: угроза Южному Кавказу

Учения Армии США в Армении: угроза Южному Кавказу

Военная активность США и НАТО в любой точке планеты практически гарантирует местному населению дестабилизацию, конфликты и бедствия. Южный Кавказ – не... 13.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-13T20:30+0300

2023-09-13T20:30+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательАрмяно-американские военные учения Eagle Partner 2023 на территории Республики Армения – безусловная угроза региональной безопасности.По данным Минобороны РА, маневры послужат "повышению уровня слаженности подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях", "обмену передовым опытом в области управления и тактической коммуникации", а также проверят готовность армянских подразделений по программам (стандартам) НАТО. "Зар" является основной базой 12-й миротворческой бригады Минобороны Армении. Географическими точками приложения миротворческих усилий ранее стали Косово, Афганистан, Ирак, где армянские военнослужащие в 2004 – 2021 годах выполняли задачи под эгидой НАТО.Взаимодействие в формате Eagle Partner 2023 выглядит особенно странным после отказа Армении участвовать в учениях ОДКБ 2022 – 2023 годов. Маневры Армении и США по сути являются демаршем против России и ОДКБ. Разумеется, "решение о проведении учений с США – это суверенное решение Армении". И все же Eagle Partner с высокой вероятностью "раскачает", а не стабилизирует обстановку в Нагорном Карабахе, который Армения официально признала частью Азербайджана – в границах 1991 года, и не "отпустила" окончательно.Практически ежедневно Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах приграничных территорий. В соответствии с трехсторонними договоренностями Москвы, Еревана и Баку (2020 года) на территории Нагорного Карабаха выполняет миротворческие задачи российский воинский контингент. Контроль за соблюдением режима прекращения огня в зоне конфликта ведется на 30 наблюдательных постах и нескольких маршрутах патрулирования.Попытки Еревана создать некий альтернативный "миротворческий" альянс с Пентагоном контрпродуктивны – НАТО всюду приносит лишь беды и войны. Более того, вооруженный конфликт на Южном Кавказе необходим и выгоден Соединенным Штатам – как инструмент расширения прокси-войны с Россией и реставрации "гегемонии".Мифотворцы и бедоносцыНовую войну между Арменией и Азербайджаном способны предотвратить только Россия и Иран, которые не заинтересованы в дестабилизации и перекройке границ на Южном Кавказе. Президент РФ Владимир Путин 12 сентября напомнил, что Россия десятилетиями предлагала свои варианты урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. И немало преуспела в остановке боевых действий. Ереван "дистанцируется", но РФ и Армения остаются союзниками.Вопреки представлениям армянского премьер-министра Никола Пашиняна, Россия никуда не уходит, и, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "продолжает играть последовательно очень важную роль по стабилизации обстановки и деконфликтингу"."Миротворчество" США и НАТО в этом регионе непозволительно-опасно. Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул: "Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении".Посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна 8 сентября вызвали в МИД России, и выразили ему жесткий протест после передачи Арменией гуманитарной помощи нацистскому киевскому режиму, серии других недружественных шагов Еревана. Ранее жена премьер-министра Армении – Анна Акопян – совершила официальный визит в Киев. Ереван отозвал своего постоянного представителя при ОДКБ Виктора Биягова. Премьер Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил: "Наша зависимость от России в вопросах безопасности была стратегической ошибкой". Такие действия несовместимы со статусом стратегического союзника России. Не касаясь даже ратификации Римского статута.С другой стороны, многолетнее сближение Еревана с Западом и активное взаимодействие с 1994 года вооруженных сил Армении (члена ОДКБ) с НАТО – не принесли плодов. Вашингтон не намерен поставлять оружие Еревану бесплатно или за свои кредиты (как это делает Москва). Альянс не рассматривает возможность расширения за счет Армении. Чем же были наполнены три минувших десятилетия сотрудничества РА с НАТО? Военно-политической мифологией, тихой экспансией альянса, обслуживанием интересов США в "горячих точках".В 1994 году Армения вступила в натовскую программу "Партнерство ради мира".В 2005 года Армения и альянс подписали первый План действий индивидуального партнерства, и делегация РА начала участвовать в сессиях Парламентской ассамблеи НАТО.С 2009 по 2021 год Армения участвует в военных операциях альянса в Косово, Афганистане, Ираке. Миротворческими назвать их сложно.Совместные маневры с НАТО начались не в минувший понедельник. В 2010 году состоялись первые учения альянса в армянском городе Арзни. В 2018-м армянские подразделения участвовали в маневрах НАТО Noble Partner в Грузии. В 2021 году соучастие Армении в учениях Армии США Defender Europe 2021 планировалось, и не сложилось. В следующем, 2022-м армянские военнослужащие таки укрепили взаимодействие с Сухопутными войсками США на территории Германии. А в 2023 году Пентагон проинформировал о трех учениях под эгидой США - KFOR, Saber Junction и Defender 2023, в которых должна участвовать Армения. Пожалуй, многовато для члена ОДКБ, в условиях развязанной НАТО прокси-войны с Россией.Соединенные Штаты стремятся открыть антироссийский "второй фронт" на Южном Кавказе, и для этого готовы устраивать под Ереваном совместные военные игры, которые льстят самолюбию армянского руководства. А что потом? Украина однажды доигралась с "разворотом на запад", и это не угроза, а констатация закономерностей, тенденций и фактов.Чисто гипотетически, азербайджанская СВО в Нагорном Карабахе выглядит реалистичнее ускоренного выхода Армении из ОДКБ и вступления в НАТО для "смены караула" на границах.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, в мире, армения, кавказ, нато