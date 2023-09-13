https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/vozbuzhdeno-delo-v-otnoshenii-beslana-gogua-po-faktu-naneseniya-tyazhkikh-telesnykh-povrezhdeniy-1047967991.html

Возбуждено дело в отношении Беслана Гогуа по факту нанесения тяжких телесных повреждений

Возбуждено дело в отношении Беслана Гогуа по факту нанесения тяжких телесных повреждений

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении Беслана Гогуа по факту нанесения тяжких телесных повреждений с применением огнестрельного... 13.09.2023, Sputnik Абхазия

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2023-09-13T19:05+0300

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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении Беслана Гогуа по факту нанесения тяжких телесных повреждений с применением огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. Сотрудники угрозыска задержали Гогуа. При личном досмотре у него нашли и изъяли незаконно приобретенный пистолет системы "Макарова", кустарным способом переделанный из охолощенного в боевой, с боевыми патронам, а также свертки с метадоном. Еще несколько свертков нашли на набережной Сухума в закладках, которые подозреваемый успел сделать. Как отметил задержанный, изъятые наркотики предназначались для личного пользования и для сбыта через тайные закладки.Общий объем изъятых наркотиков - 103 грамма. Гогуа находится под стражей.

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