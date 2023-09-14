https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/glavnyy-chetverg-akaba-o-prazdnovanii-dnya-pobedy-v-ochamchyre-i-blagoustroystve-goroda--1047982853.html
Главный четверг: Акаба о праздновании дня Победы в Очамчыре и благоустройстве города
Главный четверг: Акаба о праздновании дня Победы в Очамчыре и благоустройстве города
Как идет в Очамчырском районе подготовка к празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, какие работы проведены по благоустройству и... 14.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-14T16:16+0300
2023-09-14T16:16+0300
2023-09-14T17:13+0300
радио
подкасты
главный четверг
день победы и независимости абхазии
очамчырский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0e/1047982585_0:0:734:414_1920x0_80_0_0_346fd0eebf55d34ac8decd908961b174.jpg
Главный четверг: Акаба о праздновании дня Победы в Очамчыре и благоустройстве города
Главный четверг: Акаба о праздновании дня Победы в Очамчыре и благоустройстве города
Как идет в Очамчырском районе подготовка к празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, какие работы проведены по благоустройству и каковы планы местных властей по дальнейшему развитию района, об этом в интервью радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации Очамчырского района Отар Акаба.Во всех селах района памятники ОВНА реставрируют, приводят в порядок территорию вокруг них, сказал Акаба в эфире радио. Он также рассказал, что в селе Маркула будет установлен новый обелиск, в скором времени работы будут завершены.О том, как будут праздновать День Победы в районе и какие работы идут по благоустройству в городе, слушайте в аудиофайле.
очамчырский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0e/1047982585_0:0:734:552_1920x0_80_0_0_b76590afdc0a7fd235001f53f7defa44.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, главный четверг, день победы и независимости абхазии, очамчырский район, аудио
подкасты, главный четверг, день победы и независимости абхазии, очамчырский район, аудио
Как идет в Очамчырском районе подготовка к празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, какие работы проведены по благоустройству и каковы планы местных властей по дальнейшему развитию района, об этом в интервью радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации Очамчырского района Отар Акаба.
Во всех селах района памятники ОВНА реставрируют, приводят в порядок территорию вокруг них, сказал Акаба в эфире радио. Он также рассказал, что в селе Маркула будет установлен новый обелиск, в скором времени работы будут завершены.
О том, как будут праздновать День Победы в районе и какие работы идут по благоустройству в городе, слушайте в аудиофайле.