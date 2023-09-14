https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/glavnyy-chetverg-akaba-o-prazdnovanii-dnya-pobedy-v-ochamchyre-i-blagoustroystve-goroda--1047982853.html

Главный четверг: Акаба о праздновании дня Победы в Очамчыре и благоустройстве города

Главный четверг: Акаба о праздновании дня Победы в Очамчыре и благоустройстве города

Как идет в Очамчырском районе подготовка к празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, какие работы проведены по благоустройству и... 14.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-14T16:16+0300

2023-09-14T16:16+0300

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Главный четверг: Акаба о праздновании дня Победы в Очамчыре и благоустройстве города Главный четверг: Акаба о праздновании дня Победы в Очамчыре и благоустройстве города

Как идет в Очамчырском районе подготовка к празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, какие работы проведены по благоустройству и каковы планы местных властей по дальнейшему развитию района, об этом в интервью радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации Очамчырского района Отар Акаба.Во всех селах района памятники ОВНА реставрируют, приводят в порядок территорию вокруг них, сказал Акаба в эфире радио. Он также рассказал, что в селе Маркула будет установлен новый обелиск, в скором времени работы будут завершены.О том, как будут праздновать День Победы в районе и какие работы идут по благоустройству в городе, слушайте в аудиофайле.

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подкасты, главный четверг, день победы и независимости абхазии, очамчырский район, аудио