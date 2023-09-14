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Гражданин и начальник: Гамгия о помощи онкобольным в Абхазии

Гражданин и начальник: Гамгия о помощи онкобольным в Абхазии

Главврач Национального онкологического центра Нарт Гамгия рассказал в эфире радио Sputnik, как решаются в центре вопросы оказания медицинской помощи... 14.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-14T18:09+0300

2023-09-14T18:09+0300

2023-09-14T18:43+0300

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абхазия

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Гражданин и начальник: Гамгия о помощи онкобольным в Абхазии Гражданин и начальник: Гамгия о помощи онкобольным в Абхазии

Главврач Национального онкологического центра Нарт Гамгия рассказал в эфире радио Sputnik, как решаются в центре вопросы оказания медицинской помощи онкобольным, о нехватке кадров, лекарственном обеспечении пациентов, об оснащении медучреждения.В настоящее время в республике на онкологическом учете находится 6 172 человека, сообщил Гамгия."Это плавающая цифра, она меняется каждый день. Из них мы только в этом году взяли, а еще год не закончился, 598 человек. Страшные цифры, если вдуматься. При этом с подтвержденным диагнозом рак 381 человек. С фоновыми предраковыми заболеваниями 217 человек. Рак легких и молочной железы, как и во всем мире, у нас стоит на первом месте", – рассказал Гамгия.Правительство республики увеличило финансирование на лечение онкозаболеваний: если в прошлом году выделили 20 миллионов рублей, то в 2023 выделено 40 миллионов.По словам главврача, за последние два года почти в два –два с половиной раза увеличилось количество хирургических операций в Национальном онкоцентре.Гамгия отметил, что есть дефицит кадров. Количество врачей-онкологов, хирургов-онкологов ограничено."Студенты, проходящие ординатуру в вузах РФ по профессии врачи-онкологи, гистологи должны вернуться к нам, работать на постоянной основе", – рассказал Гамгия.В этом году 27 пациентов из Абхазии прошли химиотерапевтическое лечение в онкоцентре Сочи по ОМС, 34 человека получили лучевую терапию"Хирургия и химиотерапия у нас есть, но нет лучевой терапии. У нас недолеченные больные. Ряд патологий онкологических. Без лучевой терапии это не лечение", – сказал Гамгия.При этом он выразил уверенность в том, что в будущем и в Абхазии пациенты смогут получать лучевую терапию.Главврач Национального онкологического центра рассказал и о лекарственном обеспечении пациентов.Подробности в аудиофайле выше.

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