https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/posrednik-agrba-o-rabote-uks-v-ramkakh-investprogrammy--1047962824.html

Посредник: Агрба о работе УКС в рамках Инвестпрограммы

Посредник: Агрба о работе УКС в рамках Инвестпрограммы

О деятельности Управления капитального строительства Абхазии в программе "Посредник" на радио Sputnik Абхазия. 14.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-14T12:10+0300

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Посредник: Агрба о работе УКС в рамках Инвестпрограммы Посредник: Агрба о работе УКС в рамках Инвестпрограммы

О том, какие проекты сегодня реализуются в республике в рамках Инвестпрограммы, о работах по освещению трассы Псоу-Ингур рассказал начальник УКС Тимур Агрба. Слушайте подкаст.

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