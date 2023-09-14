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Посредник: Агрба о работе УКС в рамках Инвестпрограммы
Посредник: Агрба о работе УКС в рамках Инвестпрограммы
О деятельности Управления капитального строительства Абхазии в программе "Посредник" на радио Sputnik Абхазия. 14.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-14T12:10+0300
2023-09-14T12:10+0300
2023-09-14T12:10+0300
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Посредник: Агрба о работе УКС в рамках Инвестпрограммы
Посредник: Агрба о работе УКС в рамках Инвестпрограммы
О том, какие проекты сегодня реализуются в республике в рамках Инвестпрограммы, о работах по освещению трассы Псоу-Ингур рассказал начальник УКС Тимур Агрба. Слушайте подкаст.
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подкасты, посредник, абхазия, строительство, аудио
подкасты, посредник, абхазия, строительство, аудио
Посредник: Агрба о работе УКС в рамках Инвестпрограммы
О деятельности Управления капитального строительства Абхазии в программе "Посредник" на радио Sputnik Абхазия.
О том, какие проекты сегодня реализуются в республике в рамках Инвестпрограммы, о работах по освещению трассы Псоу-Ингур рассказал начальник УКС Тимур Агрба.