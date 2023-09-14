https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/poverennomu-v-delakh-moldovy-vyrazili-protest-v-svyazi-s-vysylkoy-denisova-1047976744.html

Поверенному в делах Молдовы выразили протест в связи с высылкой Денисова

Поверенному в делах Молдовы выразили протест в связи с высылкой Денисова

Руководителя Sputnik Молдова депортировали "первым же рейсом" 13 сентября, не дав собрать вещи и запретив въезд в страну на десять лет. 14.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Временному поверенному в делах Молдавии в России Серджиу Гончеренко выразили протест в связи с высылкой главы информагентства Sputnik Молдова Виталия Денисова. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД."Потребовали от молдавской стороны прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова и СМИ и обеспечения прав журналистов", – говорится в сообщении МИД.Этот недружественный шаг, уточняет ведомство, не останется без адекватного ответа с российской стороны.Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов был депортирован в среду, 13 сентября. По словам самого Денисова, в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом.Денисову не дали собрать вещи и забрать домашних животных, а также выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдову.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/deportirovannyy-iz-moldavii-rukovoditel-sputnik-moldova-pribyl-v-moskvu-1047969243.html

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