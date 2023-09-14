https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/poverennomu-v-delakh-moldovy-vyrazili-protest-v-svyazi-s-vysylkoy-denisova-1047976744.html
Поверенному в делах Молдовы выразили протест в связи с высылкой Денисова
Поверенному в делах Молдовы выразили протест в связи с высылкой Денисова
Руководителя Sputnik Молдова депортировали "первым же рейсом" 13 сентября, не дав собрать вещи и запретив въезд в страну на десять лет. 14.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-14T11:47+0300
2023-09-14T11:47+0300
2023-09-14T11:55+0300
россия
молдавия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102958/58/1029585834_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_7f385187f4b86cdc8b3355a68b710f15.jpg
СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Временному поверенному в делах Молдавии в России Серджиу Гончеренко выразили протест в связи с высылкой главы информагентства Sputnik Молдова Виталия Денисова. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД."Потребовали от молдавской стороны прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова и СМИ и обеспечения прав журналистов", – говорится в сообщении МИД.Этот недружественный шаг, уточняет ведомство, не останется без адекватного ответа с российской стороны.Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов был депортирован в среду, 13 сентября. По словам самого Денисова, в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом.Денисову не дали собрать вещи и забрать домашних животных, а также выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдову.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/deportirovannyy-iz-moldavii-rukovoditel-sputnik-moldova-pribyl-v-moskvu-1047969243.html
россия
молдавия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102958/58/1029585834_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_32dc1fb39712f42094d52c2e005d354c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, молдавия, новости
россия, молдавия, новости
Поверенному в делах Молдовы выразили протест в связи с высылкой Денисова
11:47 14.09.2023 (обновлено: 11:55 14.09.2023)
Руководителя Sputnik Молдова депортировали "первым же рейсом" 13 сентября, не дав собрать вещи и запретив въезд в страну на десять лет.
СУХУМ, 14 сен – Sputnik.
Временному поверенному в делах Молдавии в России Серджиу Гончеренко выразили протест в связи с высылкой главы информагентства Sputnik Молдова Виталия Денисова. Об этом сообщает
пресс-служба российского МИД.
Ведомство подчеркивает, что необоснованное и провокационное решение молдавских властей расценивается Москвой как часть антироссийской кампании.
"Потребовали от молдавской стороны прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова и СМИ и обеспечения прав журналистов", – говорится в сообщении МИД.
Этот недружественный шаг, уточняет ведомство, не останется без адекватного ответа с российской стороны.
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов был депортирован в среду, 13 сентября. По словам самого Денисова, в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом.
Денисову не дали собрать вещи и забрать домашних животных, а также выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдову.