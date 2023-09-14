https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/snaypery-yuvo-v-abkhazii-potrenirovalis-v-boevoy-strelbe-1047982749.html

Снайперы ЮВО в Абхазии прошли тренировку по боевой стрельбе

Снайперы ЮВО в Абхазии прошли тренировку по боевой стрельбе

Стрельбы велись из снайперских винтовок СВ-98, Драгунова и специальной снайперской винтовки "Винторез" 14.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Снайперы военной базы ЮВО в Абхазии выполнили боевые стрельбы, на которых отрабатывали тактику уничтожения одиночных и групповых целей. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.В течение нескольких часов военные должны были разведать цели, определить расстояние до них с помощью специальных техсредств, а затем синхронно уничтожить объекты, которые находились на расстоянии до километра от них.Кроме того, помимо стрельбы, снайперы уделяли внимание маскировке позиций в различных условиях и применению приборов наблюдения и разведки в условиях антиснайперских действий условного противника.

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