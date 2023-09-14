https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/snaypery-yuvo-v-abkhazii-potrenirovalis-v-boevoy-strelbe-1047982749.html
Снайперы ЮВО в Абхазии прошли тренировку по боевой стрельбе
Снайперы ЮВО в Абхазии прошли тренировку по боевой стрельбе
Стрельбы велись из снайперских винтовок СВ-98, Драгунова и специальной снайперской винтовки "Винторез" 14.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-14T16:20+0300
2023-09-14T16:20+0300
2023-09-14T17:14+0300
в абхазии
абхазия
юво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0e/1047981579_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_1688fa812714ff825b0fb101320142d2.jpg
СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Снайперы военной базы ЮВО в Абхазии выполнили боевые стрельбы, на которых отрабатывали тактику уничтожения одиночных и групповых целей. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.В течение нескольких часов военные должны были разведать цели, определить расстояние до них с помощью специальных техсредств, а затем синхронно уничтожить объекты, которые находились на расстоянии до километра от них.Кроме того, помимо стрельбы, снайперы уделяли внимание маскировке позиций в различных условиях и применению приборов наблюдения и разведки в условиях антиснайперских действий условного противника.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0e/1047981579_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_6ab9da224a9538b36f235ff00c2c11e3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, юво, новости
Снайперы ЮВО в Абхазии прошли тренировку по боевой стрельбе
16:20 14.09.2023 (обновлено: 17:14 14.09.2023)
Стрельбы велись из снайперских винтовок СВ-98, Драгунова и специальной снайперской винтовки "Винторез"
СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Снайперы военной базы ЮВО в Абхазии выполнили боевые стрельбы, на которых отрабатывали тактику уничтожения одиночных и групповых целей. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
На тренировках снайперские пары использовали винтовки СВ-98, Драгунова (СВД) и специальной снайперской винтовки (ВСС) "Винторез".
В течение нескольких часов военные должны были разведать цели, определить расстояние до них с помощью специальных техсредств, а затем синхронно уничтожить объекты, которые находились на расстоянии до километра от них.
Кроме того, помимо стрельбы, снайперы уделяли внимание маскировке позиций в различных условиях и применению приборов наблюдения и разведки в условиях антиснайперских действий условного противника.