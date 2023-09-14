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Учеников сухумской школы №2 эвакуировали из-за сообщения о минировании
Учеников сухумской школы №2 эвакуировали из-за сообщения о минировании
Территория школы оцеплена, школьники, учителя и случайные прохожие наблюдают за происходящим из соседнего парка. 14.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-14T14:02+0300
2023-09-14T14:02+0300
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СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Учеников и преподавателей сухумской школы №2 эвакуировали из-за сообщения о минировании, рассказал корреспонденту Sputnik глава МЧС Лев Квициния."Пока ничего не обнаружено. Сигнал поступил, звонил какой-то аноним. Пока непонятно, работа идет. Будем рассчитывать, что это ложный вызов", – сказал Квициния. В школе, пояснил глава ведомства, работают саперы, кинологи, сотрудники Службы государственной безопасности.
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абхазия, сухум
Учеников сухумской школы №2 эвакуировали из-за сообщения о минировании
14:02 14.09.2023 (обновлено: 14:16 14.09.2023)
Территория школы оцеплена, школьники, учителя и случайные прохожие наблюдают за происходящим из соседнего парка.
СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Учеников и преподавателей сухумской школы №2 эвакуировали из-за сообщения о минировании, рассказал корреспонденту Sputnik глава МЧС Лев Квициния.
"Пока ничего не обнаружено. Сигнал поступил, звонил какой-то аноним. Пока непонятно, работа идет. Будем рассчитывать, что это ложный вызов", – сказал Квициния.
В школе, пояснил глава ведомства, работают саперы, кинологи, сотрудники Службы государственной безопасности.