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В смертельном ДТП в Очамчырском районе погиб россиянин
В смертельном ДТП в Очамчырском районе погиб россиянин
Водитель "Лексуса" не справился с управлением и врезался в дерево в районе села Маркула. 14.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-14T11:10+0300
2023-09-14T11:10+0300
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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Житель Тулы Александр Мамонов скончался в результате ДТП, произошедшего в ночь с 13 на 14 сентября около села Маркула Очамчырского района. Об этом Sputnik сообщили в МЧС Абхазии.В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в 00:27. Александр Мамонов скончался до приезда спасателей.
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абхазия, новости, мчс абхазии
В смертельном ДТП в Очамчырском районе погиб россиянин
11:10 14.09.2023 (обновлено: 11:19 14.09.2023)
Водитель "Лексуса" не справился с управлением и врезался в дерево в районе села Маркула.
СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Житель Тулы Александр Мамонов скончался в результате ДТП, произошедшего в ночь с 13 на 14 сентября около села Маркула Очамчырского района. Об этом Sputnik сообщили в МЧС Абхазии.
36-летний россиянин не справился с рулевым управлением и врезался в дерево.
В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в 00:27. Александр Мамонов скончался до приезда спасателей.