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В смертельном ДТП в Очамчырском районе погиб россиянин

В смертельном ДТП в Очамчырском районе погиб россиянин

Водитель "Лексуса" не справился с управлением и врезался в дерево в районе села Маркула. 14.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Житель Тулы Александр Мамонов скончался в результате ДТП, произошедшего в ночь с 13 на 14 сентября около села Маркула Очамчырского района. Об этом Sputnik сообщили в МЧС Абхазии.В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в 00:27. Александр Мамонов скончался до приезда спасателей.

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