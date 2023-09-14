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Закон о диких: что не так с защитой животных в Абхазии

Закон о диких: что не так с защитой животных в Абхазии

Что не так с законами, защищающими животных в Абхазии, и как изменить ситуацию, в интервью Sputnik рассказал природоохранный прокурор республики Денис Чанба. 14.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-14T18:47+0300

2023-09-14T18:47+0300

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Ежегодно в туристический сезон в Абхазии становится актуальной тема незаконного использования диких животных в целях заработка. Хотя по действующим в Абхазии правилам, запрещается как отлов, так и содержание в неволе диких животных. Вопросами выявления фактов жестокого обращения с животными напрямую занимается Государственный комитет по экологии. “Если, допустим, экологами будут выявлены факты административного правонарушения, то они самостоятельно принимают решение. Если будут выявлены факты уголовного состава преступления, то они собирают материал, который поступает в природоохранную прокуратуру, и материал рассматривают по существу. Если остановиться на одном из случаев, который имел место в начале августа 2023 года в Гагре, у колоннады была демонстрация львицы. Именно экологами совместно с сотрудниками внутренних дел были приняты необходимые меры, животное было изъято с демонстрационного показа. Часто задают вопросы, куда обращаться, если есть факты нарушения. Естественно надо обращаться в Госкомэкологии, потому что там работают специалисты в этой области, они составляют соответствующие акты. Если есть состав уголовного правонарушения, то материалы будут переданы в Природоохранную прокуратуру”, - пояснил Денис Чанба. В Абхазии в части охраны животного мира есть два основных документа - незаконное содержание диких зверей и птиц и жестокое обращение с животными. Однако наказание за правонарушение по закону слабое. Незаконное содержание диких животных и птиц предусматривает штраф. Жестокое обращение, повлекшее гибель или увечье, а также истязание зверей и птиц также влечет наложение штрафа. Уголовная ответственность может грозить лишь в том случае, если жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, было совершено группой лиц по предварительному сговору. “Сегодня нормы Уголовного кодекса имеют место только за жестокое обращение с животными. То есть если оно повлекло увечья или гибель животного. Если данное деяние было совершено из хулиганских побуждений группой лиц по предварительному сговору, то здесь возникает ответственность по Уголовному кодексу. Но здесь нужно первоначально доказать факт избиения. Если животное получило просто увечья, то это административная ответственность. Там экологи принимают решение на месте”, - пояснил природоохранный прокурор.

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