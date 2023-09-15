https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/delegatsiya-iz-abkhazii-primet-uchastie-v-turforume-v-kazakhstane-1048000268.html

Делегация из Абхазии примет участие в турфоруме в Казахстане

Делегация из Абхазии примет участие в турфоруме в Казахстане

В состав делегации вошли министр туризма Теймураз Хишба, замминистра Дмитрий Зантария и председатель "Абхазо-российской туристической ассоциации" Таращ Хутаба. 15.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-15T16:18+0300

2023-09-15T16:18+0300

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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Делегация из Абхазии во главе с министром туризма Теймуразом Хишба примет участие в I Международном туристическом форуме "Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире" в казахстанском Актау. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.В рамках форума, который пройдет 16-17 сентября, участники обсудят принципы партнерства с учетом стремительного изменения конъюнктуры рынка. Затем на конгрессе туроператоров, который состоится 18-19 сентября, затронут ключевые тенденции туристического рынка, будущее туроператоров и агрегаторов туристических услуг.

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