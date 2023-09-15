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Гагра вошла в тройку популярных мест для отдыха у путешественниц
Гагра вошла в тройку популярных мест для отдыха у путешественниц
Несмотря на то, что лето закончилось, количество отдыхающих в Абхазии не снижается. Наступил бархатный сезон – время, когда солнце уже не такое жаркое, но море... 15.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-15T10:30+0300
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в абхазии
гагра
отдых в абхазии
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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Гагра вошла в тройку самых популярных мест для отдыха у россиянок, сообщает сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Уточняется, что осенью, как и летом, путешественницы предпочитают отдыхать на море. Поэтому неудивительно, что лидирующее место в списке, наряду с курортами Краснодарского края, занимает абхазский курорт.Лидером с большим отрывом стал Сочи – его выбирают 39% россиянок. На Анапу и Гагру приходится по 9% и 5% бронирований соответственно. Самым бюджетным направлением стала крымская Феодосия – ночь там обойдется, в среднем, в 1918 рублей. Гагра же стала самым дорогим вариантом для отдыха из списка – в среднем, за жилье там путешественницам придется отдать более 3600 рублей.
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гагра, отдых в абхазии, новости
гагра, отдых в абхазии, новости

Гагра вошла в тройку популярных мест для отдыха у путешественниц

10:30 15.09.2023 (обновлено: 10:39 15.09.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Парк Ольденбургского в Гагре
Парк Ольденбургского в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 15.09.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Несмотря на то, что лето закончилось, количество отдыхающих в Абхазии не снижается. Наступил бархатный сезон – время, когда солнце уже не такое жаркое, но море все еще теплое.
СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Гагра вошла в тройку самых популярных мест для отдыха у россиянок, сообщает сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
Уточняется, что осенью, как и летом, путешественницы предпочитают отдыхать на море. Поэтому неудивительно, что лидирующее место в списке, наряду с курортами Краснодарского края, занимает абхазский курорт.

Направление

Средняя стоимость ночи (в рублях)

Средняя продолжительность поездки

Сочи

2853

10

Анапа

2076

11

Гагра

3642

11

Санкт-Петербург

2836

6

Кисловодск

2394

9

Геленджик

3169

10

Ялта

3304

8

Феодосия

1918

11

Кабардинка

2313

8

Алушта

3155

9

Лидером с большим отрывом стал Сочи – его выбирают 39% россиянок. На Анапу и Гагру приходится по 9% и 5% бронирований соответственно.
Самым бюджетным направлением стала крымская Феодосия – ночь там обойдется, в среднем, в 1918 рублей. Гагра же стала самым дорогим вариантом для отдыха из списка – в среднем, за жилье там путешественницам придется отдать более 3600 рублей.
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