https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/gagra-voshla-v-troyku-populyarnykh-mest-dlya-otdykha-u-puteshestvennits-1047992617.html

Гагра вошла в тройку популярных мест для отдыха у путешественниц

Гагра вошла в тройку популярных мест для отдыха у путешественниц

Несмотря на то, что лето закончилось, количество отдыхающих в Абхазии не снижается. Наступил бархатный сезон – время, когда солнце уже не такое жаркое, но море... 15.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-15T10:30+0300

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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Гагра вошла в тройку самых популярных мест для отдыха у россиянок, сообщает сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Уточняется, что осенью, как и летом, путешественницы предпочитают отдыхать на море. Поэтому неудивительно, что лидирующее место в списке, наряду с курортами Краснодарского края, занимает абхазский курорт.Лидером с большим отрывом стал Сочи – его выбирают 39% россиянок. На Анапу и Гагру приходится по 9% и 5% бронирований соответственно. Самым бюджетным направлением стала крымская Феодосия – ночь там обойдется, в среднем, в 1918 рублей. Гагра же стала самым дорогим вариантом для отдыха из списка – в среднем, за жилье там путешественницам придется отдать более 3600 рублей.

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