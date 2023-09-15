https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/master-klassy-dlya-radioveduschikh-proydut-v-sputnik-1047989927.html

Мастер-классы для радиоведущих пройдут в Sputnik

Мастер-классы для радиоведущих пройдут в Sputnik

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию мастер-классов просветительского проекта SputnikPro. 15.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-15T11:50+0300

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Во вторник, 19 сентября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия пройдет новый модуль программы SputnikPro специально для радиоведущих и тех, кто желает попробовать себя в новом амплуа.Программа будет состоять из двух блоков - "Сделайте погромче: почему мы слушаем радио" и "Живой эфир: правила жизни ведущего радио"Слушателям расскажут, как создавать и вести радиопрограммы в цифровую эпоху, как сделать интересной даже самую скучную тему, что делать, если гость неразговорчив, и что ни в коем случае нельзя забывать, выходя в эфир.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.

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