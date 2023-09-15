https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/pereslegin-u-armenii-est-shans-izbezhat-khudshey-katastrofy-chem-v-2020-godu-1047996007.html

Переслегин: у Армении есть шанс избежать худшей катастрофы, чем в 2020 году

Переслегин: у Армении есть шанс избежать худшей катастрофы, чем в 2020 году

Если армянские власти продолжат усугублять ситуацию, Армению может ожидать либо смена режима, либо тяжелое поражение в армяно-азербайджанском конфликте... 15.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-15T12:42+0300

2023-09-15T12:42+0300

2023-09-15T12:42+0300

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Переслегин: у Армении есть шанс избежать худшей катастрофы, чем в 2020 году Переслегин: у Армении есть шанс избежать худшей катастрофы, чем в 2020 году

У Армении пока еще есть возможность сохранить относительный, непостоянный мир в армяно-азербайджанском конфликте и стабилизировать ситуацию на среднесрочную перспективу, однако действия армянского руководства такому развитию событий противоречат, считает эксперт."Пашинян начинает снова говорить о Карабахе, о коридоре, о необходимости решить территориальные вопросы, о том, что Россия ему в этом отношении не помогает, кстати, Россия никогда не вписывалась воевать за Армению против Азербайджана. Поскольку вопрос о том, кому принадлежит территория, крайне сложен, и обе стороны здесь имеют очень сильные аргументы и в свою сторону, и против, сейчас США создает у Пашиняна уверенность, что Америка ему поможет в этой борьбе. Но помочь Америка не сможет по простой причине географического расположения Армении. Перебросить туда сколько-нибудь значительные силы реальных людей и вооружений для США чрезвычайно дорого, и с учетом других проблем вряд ли для них это будет первоочередной целью", ― рассуждает Переслегин.Когда в Америке начнется кризис 2024 года, а с учетом действий Байдена и Трампа он не может не начаться, всем станет понятно, что США просто не до Армении, убежден эксперт."Я думаю, что Армению и Пашиняна ждет жуткая катастрофа, худшая, чем была в 2020 году, после чего России точно придется выступать в качестве миротворца, а потом действительно придется искать единый вектор сосуществования трех закавказских стран", ― считает Переслегин.По мнению эксперта, пока в Закавказье Армения имеет один вектор развития, Азербайджан – другой, а Грузия – третий, устойчивой конфигурации здесь не будет, и постоянно будут возникать новые конфликты."Мы все привыкли к армяно-азербайджанскому, но армяно-грузинский может быть не менее серьезным, а по некоторым вопросам, может быть, и более. Там нужно искать региональное блоковое решение, которое ищет единый вектор развития сосуществования и содружества этих стран, когда-то таким вектором был СССР, он их удерживал. Будет ли это сделано через Россию? Я не думаю, что это может быть сделано вместо России и без нее", – говорит Переслегин.По мнению эксперта, Пашинян сейчас делает ту же ошибку, которую уже делал ранее, отказавшись от союза с РФ и получив события осени 2020 года с жертвами и разрушениями, в преддверии национальной катастрофы."В ситуации, которая сложилась, я жду либо смены режима в Армении, либо тяжелого поражения Армении", – подытожил эксперт.

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