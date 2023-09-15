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Семьи погибших в ОВНА начнут получать единовременные выплаты с 18 сентября
Семьи погибших в ОВНА начнут получать единовременные выплаты с 18 сентября
Общее количество получателей – 1 150 человек, общая сумма выплат – 23 миллиона рублей. 15.09.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Семьи погибших в ОВНА начнут получать единовременные выплаты, приуроченные к 30-й годовщине Победы, с 18 сентября. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал председатель Пенсионного фонда Денис Гулария.Выплата в размере 20 тысяч рублей положена каждому члену семей погибших, в которых есть нетрудоспособные, а также семьям по категориям:Деньги будут выплачиваться из бюджета Пенсионного фонда. На это предусмотрено 23 миллиона рублей. Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года. Она длилась 413 дней и завершилась почти 30 лет назад – 30 сентября 1993 года.
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абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)

Семьи погибших в ОВНА начнут получать единовременные выплаты с 18 сентября

12:01 15.09.2023 (обновлено: 12:09 15.09.2023)
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Общее количество получателей – 1 150 человек, общая сумма выплат – 23 миллиона рублей.
СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Семьи погибших в ОВНА начнут получать единовременные выплаты, приуроченные к 30-й годовщине Победы, с 18 сентября. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал председатель Пенсионного фонда Денис Гулария.
Выплата в размере 20 тысяч рублей положена каждому члену семей погибших, в которых есть нетрудоспособные, а также семьям по категориям:
семьи погибших на войне добровольцев;
семьи добровольцев, погибших в период с октября 1993 года по декабрь 1994-го;
члены семей погибших на войне, имеющие право на пенсию по инвалидности.
Деньги будут выплачиваться из бюджета Пенсионного фонда. На это предусмотрено 23 миллиона рублей.
Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года. Она длилась 413 дней и завершилась почти 30 лет назад – 30 сентября 1993 года.
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