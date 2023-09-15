https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/semi-pogibshikh-v-ovna-nachnut-poluchat-edinovremennye-vyplaty-s-18-sentyabrya-1047996201.html

Семьи погибших в ОВНА начнут получать единовременные выплаты с 18 сентября

Семьи погибших в ОВНА начнут получать единовременные выплаты с 18 сентября

Общее количество получателей – 1 150 человек, общая сумма выплат – 23 миллиона рублей. 15.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-15T12:01+0300

2023-09-15T12:01+0300

2023-09-15T12:09+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Семьи погибших в ОВНА начнут получать единовременные выплаты, приуроченные к 30-й годовщине Победы, с 18 сентября. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал председатель Пенсионного фонда Денис Гулария.Выплата в размере 20 тысяч рублей положена каждому члену семей погибших, в которых есть нетрудоспособные, а также семьям по категориям:Деньги будут выплачиваться из бюджета Пенсионного фонда. На это предусмотрено 23 миллиона рублей. Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года. Она длилась 413 дней и завершилась почти 30 лет назад – 30 сентября 1993 года.

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абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)