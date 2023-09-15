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Семинар для работников СМИ открылся в "Доме Москвы" в Сухуме

Семинар для работников СМИ открылся в "Доме Москвы" в Сухуме

На семинарах опытные эксперты расскажут, как создавать видеоконтент, как набирать подписчиков в Telegram-канале и как правильно продвигать контент в социальных... 15.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-15T10:50+0300

2023-09-15T10:50+0300

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СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Двухдневный семинар для работников средств массовой информации открылся в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме в пятницу, 15 сентября. В семинаре принимают участие как опытные, так и начинающие журналисты, а также руководители и сотрудники пресс-служб различных министерств, ведомств и организаций. Спикеры семинара – журналист, блогер, спортивный комментатор (Россия-24, РБК, РИА Новости) Игорь Чекунов, продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Мария Кабанова, и стратег по цифровым коммуникациям ("Агентство Маслов") Игорь Челотканов. Мастер-классы и практикумы посвящены созданию видео, методам и технологиям раскрутки Telegram-каналов, продвижению аккаунтов и контента в социальных сетях. По итогам семинара каждому участнику будет вручен именной сертификат.

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