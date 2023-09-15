https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/takie-obstoyatelstva-lomiya-o-neobkhodimosti-otkrytiya-antikrizisnogo-tsentra-dlya-detey-1047977710.html

Такие обстоятельства: Ломия о необходимости открытия антикризисного центра для детей

Такие обстоятельства: Ломия о необходимости открытия антикризисного центра для детей

Открытие целевого антикризисного центра для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обсудили премьер-министр Абхазии Александр Анкваб и представители... 15.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-15T10:48+0300

2023-09-15T10:48+0300

2023-09-15T10:49+0300

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детский омбудсмен

министерство труда, занятости и социального обеспечения абхазии

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Такие обстоятельства: Ломия о необходимости антикризисного центра для детей в Абхазии Такие обстоятельства: Ломия о необходимости антикризисного центра для детей в Абхазии

О том, как прошла встреча, о детях, оставшихся без опеки и попечительства, в эфире радио Sputnik рассказала глава Детского фонда Асида Ломия.Сейчас назрела острая необходимость в наличии антикризисного центра в Абхазии, подчеркнула Ломия в эфире радио."У нас есть дети, которых некуда деть, и бывает, что они находятся у наших сотрудников дома, сейчас, когда начался учебный процесс, они определены в лицей-интернет в Сухуме. Пять дней они там, но потом выходные, бывают каникулы, куда забирать этих детей?" – задается вопросом Ломия.По словам главы Детского фонда в разговоре с премьер-министром были приведены все достоверные случаи. Неправительственный сектор как бы ни помогал детям без опеки и попечительства, все проблемы решить он не может, нужно участие государства, сказала Ломия.На встрече были рассмотрены два варианта решения проблемы. Подробнее о них можно узнать в аудиофайле.

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2023

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подкасты, такие обстоятельства, детский омбудсмен, министерство труда, занятости и социального обеспечения абхазии, аудио