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Водопроводную трубу прорвало в районе сухумского рынка

Водопроводную трубу прорвало в районе сухумского рынка

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Водопроводную трубу прорвало на пересечении проспекта Аиааира и улицы Имама Шамиля в Сухуме, сообщил Sputnik начальник "Водоканала"... 15.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Водопроводную трубу прорвало на пересечении проспекта Аиааира и улицы Имама Шамиля в Сухуме, сообщил Sputnik начальник "Водоканала" Даур Пачкория. На месте работает ремонтная бригада. Устранить проблему планируют в течение дня.

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