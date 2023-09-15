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Водопроводную трубу прорвало в районе сухумского рынка
Водопроводную трубу прорвало в районе сухумского рынка
СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Водопроводную трубу прорвало на пересечении проспекта Аиааира и улицы Имама Шамиля в Сухуме, сообщил Sputnik начальник "Водоканала"... 15.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-15T16:54+0300
2023-09-15T16:54+0300
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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Водопроводную трубу прорвало на пересечении проспекта Аиааира и улицы Имама Шамиля в Сухуме, сообщил Sputnik начальник "Водоканала" Даур Пачкория. На месте работает ремонтная бригада. Устранить проблему планируют в течение дня.
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Водопроводную трубу прорвало в районе сухумского рынка
16:54 15.09.2023 (обновлено: 17:30 15.09.2023)
СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Водопроводную трубу прорвало на пересечении проспекта Аиааира и улицы Имама Шамиля в Сухуме, сообщил Sputnik начальник "Водоканала" Даур Пачкория.
Водоснабжение приостановлено на улицах Беигуаа и Почтовой. В остальных районах города проблем с подачей воды нет.
На месте работает ремонтная бригада. Устранить проблему планируют в течение дня.