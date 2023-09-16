https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/dvenadtsat-morskikh-dronov-vsu-i-tri-katera-unichtozhili-v-chernom-more-za-nedelyu-1048014111.html
Двенадцать морских дронов ВСУ и три катера уничтожили в Черном море за неделю
Двенадцать морских дронов ВСУ и три катера уничтожили в Черном море за неделю
Всего с начала спецоперации было уничтожено 472 украинских военных самолета, 249 вертолетов, 6810 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных... 16.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-16T15:20+0300
2023-09-16T15:20+0300
2023-09-16T15:20+0300
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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Морская авиация и корабли Черноморского флота России за неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров и три катера с десантными группами ВСУ в Черном море, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли за неделю 11 ударов высокоточными ракетами и БПЛА по военным объектам Украины, ими нарушено матобеспечение украинских группировок войск.
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министерство обороны рф, россия, украина, черное море
министерство обороны рф, россия, украина, черное море
Двенадцать морских дронов ВСУ и три катера уничтожили в Черном море за неделю
Всего с начала спецоперации было уничтожено 472 украинских военных самолета, 249 вертолетов, 6810 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11881 танков и других боевых бронированных машин.
СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Морская авиация и корабли Черноморского флота России за неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров и три катера с десантными группами ВСУ в Черном море, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В акватории Черного моря морской авиацией и кораблями Черноморского флота за прошедший период обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 9 по 16 сентября.
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли за неделю 11 ударов высокоточными ракетами и БПЛА по военным объектам Украины, ими нарушено матобеспечение украинских группировок войск.