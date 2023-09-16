https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/dvenadtsat-morskikh-dronov-vsu-i-tri-katera-unichtozhili-v-chernom-more-za-nedelyu-1048014111.html

Двенадцать морских дронов ВСУ и три катера уничтожили в Черном море за неделю

Двенадцать морских дронов ВСУ и три катера уничтожили в Черном море за неделю

Всего с начала спецоперации было уничтожено 472 украинских военных самолета, 249 вертолетов, 6810 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных... 16.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-16T15:20+0300

2023-09-16T15:20+0300

2023-09-16T15:20+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

черное море

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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Морская авиация и корабли Черноморского флота России за неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров и три катера с десантными группами ВСУ в Черном море, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли за неделю 11 ударов высокоточными ракетами и БПЛА по военным объектам Украины, ими нарушено матобеспечение украинских группировок войск.

россия

украина

черное море

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Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, россия, украина, черное море