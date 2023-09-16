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Гобозов о процедуре импичмента президенту Грузии: не более, чем театр

Гобозов о процедуре импичмента президенту Грузии: не более, чем театр

В начале сентября правящая партия Грузии "Грузинская мечта" начала процедуру отстранения от власти президента Саломе Зурабишвили. 16.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-16T19:00+0300

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Гобозов о процедуре импичмента президенту Грузии: Гобозов о процедуре импичмента президенту Грузии:

В начале сентября правящая партия Грузии "Грузинская мечта" начала процедуру отстранения от власти президента Саломе Зурабишвили.По мнению госсоветника президента Южной Осетии Вячеслава Гобозова, объявление об импичменте – это элемент политического театра, имеющий под собой две задачи: внешне- и внутриполитическую."Я думаю, это не более, чем элементы политического театра. <…> Внешнеполитическая задача связана с тем, что так называемый нейтралитет Грузии по отношению к специальной военной операции, оттепель в отношениях с Россией насторожили Запад. И правящая партия устами Зурабишвили дает понять, что на самом деле прозападный курс Грузии не изменяется, и глава государства, пусть даже с номинальными полномочиями, очень четко выражает направленность внешнеполитического грузинского вектора", – сказал он.

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