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Гобозов о процедуре импичмента президенту Грузии: не более, чем театр
Гобозов о процедуре импичмента президенту Грузии: не более, чем театр
В начале сентября правящая партия Грузии "Грузинская мечта" начала процедуру отстранения от власти президента Саломе Зурабишвили. 16.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-16T19:00+0300
2023-09-16T19:00+0300
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Гобозов о процедуре импичмента президенту Грузии:
Гобозов о процедуре импичмента президенту Грузии:
В начале сентября правящая партия Грузии "Грузинская мечта" начала процедуру отстранения от власти президента Саломе Зурабишвили.По мнению госсоветника президента Южной Осетии Вячеслава Гобозова, объявление об импичменте – это элемент политического театра, имеющий под собой две задачи: внешне- и внутриполитическую."Я думаю, это не более, чем элементы политического театра. <…> Внешнеполитическая задача связана с тем, что так называемый нейтралитет Грузии по отношению к специальной военной операции, оттепель в отношениях с Россией насторожили Запад. И правящая партия устами Зурабишвили дает понять, что на самом деле прозападный курс Грузии не изменяется, и глава государства, пусть даже с номинальными полномочиями, очень четко выражает направленность внешнеполитического грузинского вектора", – сказал он.
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подкасты, грузия, импичмент, политика, аудио
подкасты, грузия, импичмент, политика, аудио
В начале сентября правящая партия Грузии "Грузинская мечта" начала процедуру отстранения от власти президента Саломе Зурабишвили.
По мнению госсоветника президента Южной Осетии Вячеслава Гобозова, объявление об импичменте – это элемент политического театра, имеющий под собой две задачи: внешне- и внутриполитическую.
"Я думаю, это не более, чем элементы политического театра. <…> Внешнеполитическая задача связана с тем, что так называемый нейтралитет Грузии по отношению к специальной военной операции, оттепель в отношениях с Россией насторожили Запад. И правящая партия устами Зурабишвили дает понять, что на самом деле прозападный курс Грузии не изменяется, и глава государства, пусть даже с номинальными полномочиями, очень четко выражает направленность внешнеполитического грузинского вектора", – сказал он.