https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/khishba-vystupil-na-mezhdunarodnom-forume-v-kazakhstane-1048009990.html

Хишба выступил на Международном форуме в Казахстане

Хишба выступил на Международном форуме в Казахстане

Делегация Абхазии во главе с министром туризма Теймуразом Хишба прибыла в Казахстан 15 сентября на I Международный туристический форум "Стратегия устойчивого... 16.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-16T12:35+0300

2023-09-16T12:35+0300

2023-09-16T13:23+0300

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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Абхазия надеется на сотрудничество с Казахстаном и другими странами в сфере туризма, заявил на Международном форуме в Актау министр туризма Теймураз Хишба. Он подчеркнул, что республика уже тесно сотрудничает с Беларусью, между странами установлены беспошлинная торговля и безвизовый режим. По словам министра, в Абхазии проживет всего 240 тысяч человек, а республику за послековидный 2021 год посетило более 1,5 миллионов человек.Министр добавил, что самая главная достопримечательность республики - люди, живущие в Абхазии, разных национальностей."Абхазия - это древняя страна, государственности Абхазии более 1200 лет. Абхазия - это страна абхазов, и мы рады всем тем, кто пожалует к нам с добром. Абхазия - 170 километров от границы до границы, 205 километров пляжа, самое большое количество карстовые пещер в мире - четыре из десяти находятся в Абхазии. Абхазия одна из пяти стран с наибольшим количеством пресной воды на душу населения", - рассказал участникам форума Теймураз Хишба. Деловая программа I Международного туристического форума "Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире" включает в себя обсуждение основных принципов партнерства и делового оборота с учетом стремительного изменения конъюнктуры рынка, перспективных проектов и инициатив, представляющих особое значение для развития международного сотрудничества в сфере устойчивого развития туризма, укрепления экономических связей партнерами и государствами, заинтересованных в развитии диалога с Россией по широкому спектру направлений.

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