https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/pamyat-sozhzhennoy-zazhivo-gruzinami-tsatsy-kazanba-pochtili-v-ochamchyre--1048011550.html
Память сожженной заживо грузинами Цацы Казанба почтили в Очамчыре
Память сожженной заживо грузинами Цацы Казанба почтили в Очамчыре
16 сентября 1993 года на привокзальной площади Очамчыры озверевшей грузинской толпой была заживо сожжена абхазская патриотка Цаца Казанба. 16.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-16T14:25+0300
2023-09-16T14:25+0300
2023-09-16T14:33+0300
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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. В Очамчыре почтили память Цацы Казанба, которую 30 лет назад заживо сожгли грузины на привокзальной площади Очамчыры, пишет "Апсны.Иахьа". В городской библиотеке Очамчыры прошел памятный вечер. Глава Очамчырского района Беслан Бигвава отметил, что жестокое преступление было одним из многочисленных преступлений, которые совершали грузинские фашисты. "Мы никогда не забудем и всегда будем помнить исторические трагедии, когда жгли целыми семьями, когда расстреливали только за то, что думали на абхазском языке. Подвиг этих людей останется навсегда в наших сердцах", - сказал Бигвава. Школьники прочитали стихотворения на военную тематику, соседи и близкие со слезами на глазах вспоминали эпизоды связанные с жизнью Цацы Казанба.В 2018 году была опубликована книга племянницы Цацы Казанба Инги Казанба "Очамчыра: будни оккупации 1992-1993 годы". Она пишет, что грузины в Очамчыре 16 сентября 1993 года пришли в бешенство, когда абхазы пошли в наступление на Сухум, они начали убивать всех абхазов в городе. Слова Цацы Казанба еще больше разозлили толпу, ее привели на вокзальную площадь и подожгли, но она продолжила кричать, что победа будет за абхазами, тогда одна из соседок сказала "абхазы так не горят, облейте ее бензином". Невестка Цацы Казанба Лиана Чежия была в плену с мужем Онико Казанба. Когда она вернулась из плена, на площади, где сожгли Цацу, смогла найти лишь клок разлетевшихся волос, который и похоронили в пустом гробу.
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овна, история, абхазия, очамчыра
Память сожженной заживо грузинами Цацы Казанба почтили в Очамчыре
14:25 16.09.2023 (обновлено: 14:33 16.09.2023)
16 сентября 1993 года на привокзальной площади Очамчыры озверевшей грузинской толпой была заживо сожжена абхазская патриотка Цаца Казанба.
СУХУМ, 16 сен - Sputnik. В Очамчыре почтили память Цацы Казанба, которую 30 лет назад заживо сожгли грузины на привокзальной площади Очамчыры, пишет "Апсны.Иахьа".
В городской библиотеке Очамчыры прошел памятный вечер.
Глава Очамчырского района Беслан Бигвава отметил, что жестокое преступление было одним из многочисленных преступлений, которые совершали грузинские фашисты.
"Мы никогда не забудем и всегда будем помнить исторические трагедии, когда жгли целыми семьями, когда расстреливали только за то, что думали на абхазском языке. Подвиг этих людей останется навсегда в наших сердцах", - сказал Бигвава.
Школьники прочитали стихотворения на военную тематику, соседи и близкие со слезами на глазах вспоминали эпизоды связанные с жизнью Цацы Казанба.
В 2018 году была опубликована книга племянницы Цацы Казанба Инги Казанба "Очамчыра: будни оккупации 1992-1993 годы".
Она пишет, что грузины в Очамчыре 16 сентября 1993 года пришли в бешенство, когда абхазы пошли в наступление на Сухум, они начали убивать всех абхазов в городе.
"Зашли к моей бабушке в дом и застрелили ее, а ее младшую дочь, мою тетю Цацу Казанба бросили на растерзание обозленных цагерских женщин. Они ее избивали палками, камнями, тащили ее за волосы. Люди собрались и смотрели, как беззащитную абхазку убивают десятки озлобленных женщин, и ни один из них не сказал: "Не делайте этого!". Моя тетя, перенося эти адские муки, продолжала кричать: "Мы, абхазы, победим, правда за нами, наши скоро придут, и вас накажут, Абхазия - это наша земля!", - говорится в книге.
Слова Цацы Казанба еще больше разозлили толпу, ее привели на вокзальную площадь и подожгли, но она продолжила кричать, что победа будет за абхазами, тогда одна из соседок сказала "абхазы так не горят, облейте ее бензином".
Невестка Цацы Казанба Лиана Чежия была в плену с мужем Онико Казанба. Когда она вернулась из плена, на площади, где сожгли Цацу, смогла найти лишь клок разлетевшихся волос, который и похоронили в пустом гробу.