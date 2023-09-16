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Снится один и тот же кошмар, где я тону в море: "Страхи/Детские травмы"
Снится один и тот же кошмар, где я тону в море: "Страхи/Детские травмы"
Как избавиться от навязчивых снов? Историю героя Артемия разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста... 16.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-16T11:40+0300
2023-09-16T11:40+0300
2023-09-16T11:40+0300
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Снится один и тот же кошмар, где я тону в море. "Страхи/Детские травмы"
Снится один и тот же кошмар, где я тону в море. "Страхи/Детские травмы"
Когда Артемию было 4 года, он поехал с родителями на море. В один из дней был шторм, однако отец Артемия все равно решил искупаться и взял с собой сына. Обоих накрыла двухметровая волна. Дальше — темнота. Очнулся герой уже на песке. После этого герою стали сниться кошмары, где волна уносит его в открытое море. Слушайте подкасты РИА Новости.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, страх, аудио
подкасты риа, страх, аудио
Снится один и тот же кошмар, где я тону в море: "Страхи/Детские травмы"
Как избавиться от навязчивых снов? Историю героя Артемия разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.
Когда Артемию было 4 года, он поехал с родителями на море. В один из дней был шторм, однако отец Артемия все равно решил искупаться и взял с собой сына. Обоих накрыла двухметровая волна. Дальше — темнота. Очнулся герой уже на песке. После этого герою стали сниться кошмары, где волна уносит его в открытое море.