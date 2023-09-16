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https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/tsentr-sukhuma-budet-perekryt-dlya-transporta-30-sentyabrya-1048005719.html
Центр Сухума будет перекрыт для транспорта 30 сентября
Центр Сухума будет перекрыт для транспорта 30 сентября
МВД Абхазии усиливает режим работы для проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы и Независимости. 16.09.2023, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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30 сентября (день победы)
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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Центр Сухума будет закрыт для транспорта в День Победы, сообщил "Апсны.Иахьа" советник министра внутренних дел Абхазии Батал Агрба.Он призвал граждан воздержаться от передвижения на личном транспорте в центре города в праздничный день во избежание неудобств и затруднений.Для обеспечения беспрепятственного прохода тяжелой военной техники будет организовано двухстороннее движение по улице Лакоба, добавил Агрба. Подробнее о режиме ограничений МВД проинформирует позже.
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сухум, 30 сентября (день победы), абхазия, мвд абхазии
сухум, 30 сентября (день победы), абхазия, мвд абхазии

Центр Сухума будет перекрыт для транспорта 30 сентября

10:45 16.09.2023 (обновлено: 11:03 16.09.2023)
© Sputnik / Акоп КущянПлощадь Свободы
Площадь Свободы - Sputnik Абхазия, 1920, 16.09.2023
© Sputnik / Акоп Кущян
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МВД Абхазии усиливает режим работы для проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы и Независимости.
СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Центр Сухума будет закрыт для транспорта в День Победы, сообщил "Апсны.Иахьа" советник министра внутренних дел Абхазии Батал Агрба.
Он призвал граждан воздержаться от передвижения на личном транспорте в центре города в праздничный день во избежание неудобств и затруднений.
По его словам, с 06:00 30 сентября будут перекрыты улицы Гулия, Ардзинба, Басария, частично Дзидзария и проспект Леона.
Для обеспечения беспрепятственного прохода тяжелой военной техники будет организовано двухстороннее движение по улице Лакоба, добавил Агрба.
Подробнее о режиме ограничений МВД проинформирует позже.
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