https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/tsentr-sukhuma-budet-perekryt-dlya-transporta-30-sentyabrya-1048005719.html

Центр Сухума будет перекрыт для транспорта 30 сентября

Центр Сухума будет перекрыт для транспорта 30 сентября

МВД Абхазии усиливает режим работы для проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы и Независимости. 16.09.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухум

30 сентября (день победы)

абхазия

мвд абхазии

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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Центр Сухума будет закрыт для транспорта в День Победы, сообщил "Апсны.Иахьа" советник министра внутренних дел Абхазии Батал Агрба.Он призвал граждан воздержаться от передвижения на личном транспорте в центре города в праздничный день во избежание неудобств и затруднений.Для обеспечения беспрепятственного прохода тяжелой военной техники будет организовано двухстороннее движение по улице Лакоба, добавил Агрба. Подробнее о режиме ограничений МВД проинформирует позже.

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сухум, 30 сентября (день победы), абхазия, мвд абхазии