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Центр Сухума будет перекрыт для транспорта 30 сентября
Центр Сухума будет перекрыт для транспорта 30 сентября
МВД Абхазии усиливает режим работы для проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы и Независимости. 16.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-16T10:45+0300
2023-09-16T10:45+0300
2023-09-16T11:03+0300
в абхазии
сухум
30 сентября (день победы)
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мвд абхазии
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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Центр Сухума будет закрыт для транспорта в День Победы, сообщил "Апсны.Иахьа" советник министра внутренних дел Абхазии Батал Агрба.Он призвал граждан воздержаться от передвижения на личном транспорте в центре города в праздничный день во избежание неудобств и затруднений.Для обеспечения беспрепятственного прохода тяжелой военной техники будет организовано двухстороннее движение по улице Лакоба, добавил Агрба. Подробнее о режиме ограничений МВД проинформирует позже.
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сухум, 30 сентября (день победы), абхазия, мвд абхазии
сухум, 30 сентября (день победы), абхазия, мвд абхазии
Центр Сухума будет перекрыт для транспорта 30 сентября
10:45 16.09.2023 (обновлено: 11:03 16.09.2023)
МВД Абхазии усиливает режим работы для проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы и Независимости.
СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Центр Сухума будет закрыт для транспорта в День Победы, сообщил "Апсны.Иахьа" советник министра внутренних дел Абхазии Батал Агрба.
Он призвал граждан воздержаться от передвижения на личном транспорте в центре города в праздничный день во избежание неудобств и затруднений.
По его словам, с 06:00 30 сентября будут перекрыты улицы Гулия, Ардзинба, Басария, частично Дзидзария и проспект Леона.
Для обеспечения беспрепятственного прохода тяжелой военной техники будет организовано двухстороннее движение по улице Лакоба, добавил Агрба.
Подробнее о режиме ограничений МВД проинформирует позже.