https://sputnik-abkhazia.ru/20230917/chto-za-kirpich-pytaetsya-upast-na-golovu-i-pochemu-v-glaza-puskayut-pyl-1047995346.html

Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль

Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль

Выясняем, как появились устойчивые выражения. 17.09.2023, Sputnik Абхазия

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Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль

Чем нужно очертить голову, чтобы не сочли торопливым и безрассудным человеком, где берут пыль для пускания в глаза и почему для этих же целей не подходит песок. Откуда взялся кирпич, который то и дело пытается упасть всем на голову, и есть ли какая-то статистика – сколько раз все-таки падал? Подписывайтесь на подкасты РИА.

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