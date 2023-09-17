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Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль
Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль
Выясняем, как появились устойчивые выражения. 17.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-17T10:45+0300
2023-09-17T10:45+0300
2023-09-17T11:00+0300
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Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль
Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль
Чем нужно очертить голову, чтобы не сочли торопливым и безрассудным человеком, где берут пыль для пускания в глаза и почему для этих же целей не подходит песок. Откуда взялся кирпич, который то и дело пытается упасть всем на голову, и есть ли какая-то статистика – сколько раз все-таки падал? Подписывайтесь на подкасты РИА.
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Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль
10:45 17.09.2023 (обновлено: 11:00 17.09.2023)
Выясняем, как появились устойчивые выражения.
Чем нужно очертить голову, чтобы не сочли торопливым и безрассудным человеком, где берут пыль для пускания в глаза и почему для этих же целей не подходит песок. Откуда взялся кирпич, который то и дело пытается упасть всем на голову, и есть ли какая-то статистика – сколько раз все-таки падал?
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