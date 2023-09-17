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Дополнительное время: Пачулия о детском турнире по футболу Очамчырского района

Дополнительное время: Пачулия о детском турнире по футболу Очамчырского района

О том, как пришла идея организовать детский турнир по футболу для школьников Очамчырского района, как он проходит и каков отклик участников, в эфире радио... 17.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-17T19:50+0300

2023-09-17T19:50+0300

2023-09-17T19:50+0300

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Дополнительное время: Пачулия о детском турнире по футболу Очамчырского района Дополнительное время: Пачулия о детском турнире по футболу Очамчырского района

О том, как пришла идея организовать детский турнир по футболу для школьников Очамчырского района, как он проходит и каков отклик участников, в эфире радио рассказал глава районного отдела молодежи и спорта Темур Пачулия.Проект по детскому футболу среди школ Очамчырского района был запушен два года назад. Тогда в нем участвовали разные возрастные категории, но позже остановились на участниках 2013-2014 годов рождения, рассказал Пачулия."Чемпионат начался в июне, во время школьных каникул. Нас поддержали учителя по физической культуре. Они собрали детей и стали заниматься с ними. Была ситуация, когда у команд не было наставников, и тогда уже шефство над ними брали люди, которые к школе не имели отношения", – рассказал Пачулия.Полную версию слушайте в аудиофайле.

очамчырский район

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