https://sputnik-abkhazia.ru/20230917/kulturnaya-afisha-abkhazii-klassicheskie-kontserty-vystavka-i-spektakli-1048027304.html

Культурная афиша Абхазии: классические концерты, выставка и спектакли

Культурная афиша Абхазии: классические концерты, выставка и спектакли

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 17.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-17T16:15+0300

2023-09-17T16:15+0300

2023-09-17T16:33+0300

в абхазии

культура

абхазия

сухум

пицунда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/13/1045358401_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_73487d52ece3c0d856b92c53c0e190c5.jpg

Культурная афиша с 18 по 24 сентябряВ центральном выставочном зале Сухума продолжается экспозиция работ абхазского художника Батала Джапуа “Белый корабль”. Она будет доступна до 21 сентября.В Пицундском храме идут концерты классической музыки.В Русском театре драмы 18 сентября в 19:00 покажут комедию по пьесе итальянского автора Карло Гольдони “Кьоджинские перепалки”.Абхазский молодежный театр 20 сентября в 19:00 покажет спектакль “Третий день войны”.В Абхазской Государственной филармонии 23 сентября в 19:00 состоится концерт “Испанский час”.

абхазия

сухум

пицунда

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

культура, абхазия, сухум, пицунда