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Культурная афиша Абхазии: классические концерты, выставка и спектакли
Культурная афиша Абхазии: классические концерты, выставка и спектакли
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 17.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-17T16:15+0300
2023-09-17T16:15+0300
2023-09-17T16:33+0300
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Культурная афиша с 18 по 24 сентябряВ центральном выставочном зале Сухума продолжается экспозиция работ абхазского художника Батала Джапуа “Белый корабль”. Она будет доступна до 21 сентября.В Пицундском храме идут концерты классической музыки.В Русском театре драмы 18 сентября в 19:00 покажут комедию по пьесе итальянского автора Карло Гольдони “Кьоджинские перепалки”.Абхазский молодежный театр 20 сентября в 19:00 покажет спектакль “Третий день войны”.В Абхазской Государственной филармонии 23 сентября в 19:00 состоится концерт “Испанский час”.
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культура, абхазия, сухум, пицунда
культура, абхазия, сухум, пицунда
Культурная афиша Абхазии: классические концерты, выставка и спектакли
16:15 17.09.2023 (обновлено: 16:33 17.09.2023)
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.
Культурная афиша с 18 по 24 сентября
В центральном выставочном зале Сухума продолжается экспозиция работ абхазского художника Батала Джапуа “Белый корабль”. Она будет доступна до 21 сентября.
В Пицундском храме идут концерты классической музыки.
18 сентября в 17:00 - концерт учеников школы лауреатов всероссийских и международных конкурсов.
20 сентября в 17:00 - концерт органной и хоровой музыки
22 сентября в 17:00 - концерт классической музыки
24 сентября в 17:00 - органный концерт
В Русском театре драмы 18 сентября в 19:00 покажут комедию по пьесе итальянского автора Карло Гольдони “Кьоджинские перепалки”.
Абхазский молодежный театр 20 сентября в 19:00 покажет спектакль “Третий день войны”.
В Абхазской Государственной филармонии 23 сентября в 19:00 состоится концерт “Испанский час”.