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На постоянной основе: взаимодействие Абхазии и России в сфере медицины
На постоянной основе: взаимодействие Абхазии и России в сфере медицины
О сотрудничестве России и Абхазии в сфере здравоохранения в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба. 17.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-17T12:35+0300
2023-09-17T12:35+0300
2023-09-17T12:35+0300
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Абхазия постоянно взаимодействует с российскими клиниками, и эта работа ведется в круглосуточном режиме, отметил Бутба. Наращивается работа по лечению пациентов из Абхазии по полисам ОМС России.“С начала года по полисам ОМС уже отправили 267 человек. Средний чек - от 500 до 700 тысяч рублей. Когда коронарография, стентирование, детское и взрослое оперативное вмешательство эта сумма переваливает за 120 млн.руб. Мы не говорим о каких-то сэкономленных средствах, мы говорим о том, что если бы они выезжали на лечение по гарантийным письмам, выданным Минздравом республики, то эти гарантийные письма надо покрывать. Поэтому эти суммы ощутимы для республики”, - пояснил Эдуард Бутба.Подробнее смотрите в интервью.
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видео, мультимедиа, медицина, абхазия, видео
видео, мультимедиа, медицина, абхазия, видео
На постоянной основе: взаимодействие Абхазии и России в сфере медицины
О сотрудничестве России и Абхазии в сфере здравоохранения в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.
Абхазия постоянно взаимодействует с российскими клиниками, и эта работа ведется в круглосуточном режиме, отметил Бутба. Наращивается работа по лечению пациентов из Абхазии по полисам ОМС России.
“С начала года по полисам ОМС уже отправили 267 человек. Средний чек - от 500 до 700 тысяч рублей. Когда коронарография, стентирование, детское и взрослое оперативное вмешательство эта сумма переваливает за 120 млн.руб. Мы не говорим о каких-то сэкономленных средствах, мы говорим о том, что если бы они выезжали на лечение по гарантийным письмам, выданным Минздравом республики, то эти гарантийные письма надо покрывать. Поэтому эти суммы ощутимы для республики”, - пояснил Эдуард Бутба.
Подробнее смотрите в интервью.