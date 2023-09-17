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Россиянин утонул в Гагрском районе
Россиянин утонул в Гагрском районе
Тело жителя города Иваново обнаружили водолазы МЧС Абхазии. 17.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-17T14:25+0300
2023-09-17T14:25+0300
2023-09-17T14:25+0300
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СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Россиянин Игорь Рябчиков утонул в районе села Алахадзы утром 17 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии. Спасатели выехали на место происшествия. К 12:00 водолазы обнаружили тело утонувшего.
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мчс абхазии, гагрский район, происшествия, абхазия
мчс абхазии, гагрский район, происшествия, абхазия
Россиянин утонул в Гагрском районе
Тело жителя города Иваново обнаружили водолазы МЧС Абхазии.
СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Россиянин Игорь Рябчиков утонул в районе села Алахадзы утром 17 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.
Родственники 51-летнего мужчины, которые вместе с ним отдыхали в Гагрском районе, утром 17 сентября обратились за помощью в МЧС.
Спасатели выехали на место происшествия. К 12:00 водолазы обнаружили тело утонувшего.