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Умер Николай Добронравов
Умер Николай Добронравов
Николай Добронравов - автор таких популярных песен как "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!"... 17.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-17T11:40+0300
2023-09-17T11:40+0300
2023-09-17T12:08+0300
культура
музыка
поэты
россия
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СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни.Особую популярность завоевали песни на стихи Добронравова, написанные Пахмутовой: "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей", "Нежность", "Мелодия", "До свидания, Москва" (исполнялась на церемонии закрытия Олимпиады 1980 года), "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Русский вальс", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой", "Я не могу иначе" — в общей сложности более 400.
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культура, музыка, поэты, россия
культура, музыка, поэты, россия
Умер Николай Добронравов
11:40 17.09.2023 (обновлено: 12:08 17.09.2023)
Николай Добронравов - автор таких популярных песен как "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей", "Нежность", "Мелодия", "До свидания, Москва" и многих других.
СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни.
Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. В 1950-м он окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР, в 1970 году его приняли в Союз писателей СССР.
Особую популярность завоевали песни на стихи Добронравова, написанные Пахмутовой: "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей", "Нежность", "Мелодия", "До свидания, Москва" (исполнялась на церемонии закрытия Олимпиады 1980 года), "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Русский вальс", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой", "Я не могу иначе" — в общей сложности более 400.