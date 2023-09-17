https://sputnik-abkhazia.ru/20230917/umer-nikolay-dobronravov-1048023157.html

Умер Николай Добронравов

Умер Николай Добронравов

Николай Добронравов - автор таких популярных песен как "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!"... 17.09.2023, Sputnik Абхазия

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культура

музыка

поэты

россия

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СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни.Особую популярность завоевали песни на стихи Добронравова, написанные Пахмутовой: "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей", "Нежность", "Мелодия", "До свидания, Москва" (исполнялась на церемонии закрытия Олимпиады 1980 года), "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Русский вальс", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой", "Я не могу иначе" — в общей сложности более 400.

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