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Более 68 миллионов рублей направлено на развитие сельского хозяйства Абхазии
Более 68 миллионов рублей направлено на развитие сельского хозяйства Абхазии
Программа "Развитие сельского хозяйства на 2023 год" была утверждена Кабинетом министров Абхазии, на развитие отрасли было выделено 100 миллионов рублей. 18.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-18T12:40+0300
2023-09-18T12:40+0300
2023-09-18T15:05+0300
в абхазии
сельское хозяйство
абхазия
экономика
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СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Министерство сельского хозяйства Абхазии освоило 68 800 000 рублей для реализации программы "Развитие сельского хозяйства на 2023 год", рассказал в интервью газете "Республика Абхазия" глава ведомства Беслан Джопуа.По его словам, сумма составляет 61% от общего бюджета, предусмотренного на реализацию программы. На эти средства были приобретены 54 мотоблока с навесным оборудованием, восемь мини-тракторов и семь тракторов, заказаны колючая проволока, колья для ограждений, сетка и так далее. Кроме того, объявлен конкурс на поставку саженцев многолетних насаждений, оборудования для производства и переработки сельхозпродукции, добавил министр.В 2023 году по программе:По информации Беслана Джопуа, в 2021-2022 годах по программе было одобрено 253 проекта на более 154 миллиона рублей. Средства на развитие сельского хозяйства выделяются из республиканского бюджета.
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сельское хозяйство, абхазия, экономика
сельское хозяйство, абхазия, экономика
Более 68 миллионов рублей направлено на развитие сельского хозяйства Абхазии
12:40 18.09.2023 (обновлено: 15:05 18.09.2023)
Программа "Развитие сельского хозяйства на 2023 год" была утверждена Кабинетом министров Абхазии, на развитие отрасли было выделено 100 миллионов рублей.
СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Министерство сельского хозяйства Абхазии освоило 68 800 000 рублей для реализации программы "Развитие сельского хозяйства на 2023 год", рассказал в интервью газете "Республика Абхазия" глава ведомства Беслан Джопуа.
По его словам, сумма составляет 61% от общего бюджета, предусмотренного на реализацию программы. На эти средства были приобретены 54 мотоблока с навесным оборудованием, восемь мини-тракторов и семь тракторов, заказаны колючая проволока, колья для ограждений, сетка и так далее. Кроме того, объявлен конкурс на поставку саженцев многолетних насаждений, оборудования для производства и переработки сельхозпродукции, добавил министр.
В 2023 году по программе:
на развитие растениеводства по 94 проектам было выделено 4,5 миллиона рублей,
на 13 проектов по животноводству – пять миллионов рублей,
около двух миллионов рублей – на развитие трех проектов по рыбной отрасли,
более трех миллионов – на десять проектов по пчеловодству,
около пяти миллионов рублей направлено на 16 проектов по птицеводству,
21 миллион рублей был выделен на 64 проекта по развитию механизации,
более 11 миллионов рублей – на 13 проектов по переработке.
По информации Беслана Джопуа, в 2021-2022 годах по программе было одобрено 253 проекта на более 154 миллиона рублей. Средства на развитие сельского хозяйства выделяются из республиканского бюджета.