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Гражданина Азербайджана приговорили к 15 годам лишения свободы в Абхазии
Гражданина Азербайджана приговорили к 15 годам лишения свободы в Абхазии
Жителя Азербайджана Джейхуна Гусейнова задержали сотрудники наркоконтроля МВД Абхазии в феврале этого года. 18.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-18T19:00+0300
2023-09-18T19:00+0300
2023-09-18T19:00+0300
в абхазии
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абхазия
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СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Гражданина Азербайджана Джейхуна Гусейнова приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 700 000 рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Его задержали сотрудники наркоконтроля МВД Абхазии в феврале этого года.По данным следствия, Гусейнов в сговоре с неустановленным координатором под псевдонимом "Саша" купил наркотики для распространения через закладки в Абхазии. Названное лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.
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генеральная прокуратура абхазии, сухумский городской суд, абхазия, наркотики
генеральная прокуратура абхазии, сухумский городской суд, абхазия, наркотики
Гражданина Азербайджана приговорили к 15 годам лишения свободы в Абхазии
Жителя Азербайджана Джейхуна Гусейнова задержали сотрудники наркоконтроля МВД Абхазии в феврале этого года.
СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Гражданина Азербайджана Джейхуна Гусейнова приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 700 000 рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Гусейнов обвинялся в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта метадона в особо крупном размере, общим весом 13,915 грамм.
Его задержали сотрудники наркоконтроля МВД Абхазии в феврале этого года.
По данным следствия, Гусейнов в сговоре с неустановленным координатором под псевдонимом "Саша" купил наркотики для распространения через закладки в Абхазии.
Названное лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.