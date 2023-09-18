https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/grazhdanina-azerbaydzhana-prigovorili-k-15-godam-lisheniya-svobody-v-abkhazii-1048052839.html

Гражданина Азербайджана приговорили к 15 годам лишения свободы в Абхазии

Гражданина Азербайджана приговорили к 15 годам лишения свободы в Абхазии

Жителя Азербайджана Джейхуна Гусейнова задержали сотрудники наркоконтроля МВД Абхазии в феврале этого года. 18.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-18T19:00+0300

2023-09-18T19:00+0300

2023-09-18T19:00+0300

в абхазии

генеральная прокуратура абхазии

сухумский городской суд

абхазия

наркотики

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СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Гражданина Азербайджана Джейхуна Гусейнова приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 700 000 рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Его задержали сотрудники наркоконтроля МВД Абхазии в феврале этого года.По данным следствия, Гусейнов в сговоре с неустановленным координатором под псевдонимом "Саша" купил наркотики для распространения через закладки в Абхазии. Названное лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.

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генеральная прокуратура абхазии, сухумский городской суд, абхазия, наркотики