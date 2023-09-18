https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/ostorozhno-spoyler-o-romane-bolano-2666-i-tvorchestve-kinorezhissera-gaya-richi-1047987965.html

Осторожно, спойлер: о романе Боланьо "2666" и творчестве кинорежиссера Гая Ричи

Осторожно, спойлер: о романе Боланьо "2666" и творчестве кинорежиссера Гая Ричи

В новом выпуске "Осторожно, спойлер!" обсуждение творчества британского кинорежиссера Гая Ричи. В начале радиопрограммы Ирина Турава расскажет о романе "2666"... 18.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-18T10:27+0300

2023-09-18T10:27+0300

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радио

осторожно, спойлер

подкасты

кино

литература

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Осторожно, спойлер: о романе Боланьо "2666" и творчестве кинорежиссера Гая Ричи Осторожно, спойлер: о романе Боланьо "2666" и творчестве кинорежиссера Гая Ричи

В новом выпуске "Осторожно, спойлер!" обсуждение творчества британского кинорежиссера Гая Ричи. В начале радиопрограммы Ирина Турава расскажет о романе "2666" чилийского писателя Роберто Боланьо.Подробности слушайте в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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