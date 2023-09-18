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Разыскиваемого за побег Гургена Киракосяна задержали
Разыскиваемого за побег Гургена Киракосяна задержали
Житель села Яштуха Гурген Киракосян, осужденный за убийство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, сбежал из СИЗО в Дранде 13 августа. 18.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-18T18:25+0300
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СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Милиция задержала жителя села Яшьуха Гургена Киракосяна, разыскиваемого за совершение побега, сообщили в пресс-служба МВД. В феврале 2023 года суд приговорил Гургена Киракосяна к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 25 тысяч рублей за убийство Эдуарда Кецба. Киракосян и Кецба пили алкоголь в пастушьем балагане в селе Каманы. Между ними вспыхнула ссора, и Киракосян не менее трех раз выстрелил в Кецба из автомата Калашникова.13 августа этого года он сбежал из СИЗО в Дранде.Кроме того, в 2020 году Киракосян подозревался в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Тогда он находился на лечении в Республиканской больнице, откуда сбежал, используя связанные между собой простыни и наволочки в качестве веревки.
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мвд абхазии, абхазия
Разыскиваемого за побег Гургена Киракосяна задержали
Житель села Яштуха Гурген Киракосян, осужденный за убийство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, сбежал из СИЗО в Дранде 13 августа.
СУХУМ, 18 сен - Sputnik
. Милиция задержала жителя села Яшьуха Гургена Киракосяна, разыскиваемого за совершение побега, сообщили
в пресс-служба МВД.
Сотрудники угрозыска задержали Киракосяна утром 18 сентября в районе села Каман.
В феврале 2023 года суд приговорил Гургена Киракосяна к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 25 тысяч рублей за убийство Эдуарда Кецба. Киракосян и Кецба пили алкоголь в пастушьем балагане в селе Каманы. Между ними вспыхнула ссора, и Киракосян не менее трех раз выстрелил в Кецба из автомата Калашникова.
13 августа этого года он сбежал из СИЗО в Дранде.
Кроме того, в 2020 году Киракосян подозревался в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Тогда он находился на лечении в Республиканской больнице, откуда сбежал, используя связанные между собой простыни и наволочки в качестве веревки.