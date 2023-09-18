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Разыскиваемого за побег Гургена Киракосяна задержали

Разыскиваемого за побег Гургена Киракосяна задержали

Житель села Яштуха Гурген Киракосян, осужденный за убийство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, сбежал из СИЗО в Дранде 13 августа. 18.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Милиция задержала жителя села Яшьуха Гургена Киракосяна, разыскиваемого за совершение побега, сообщили в пресс-служба МВД. В феврале 2023 года суд приговорил Гургена Киракосяна к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 25 тысяч рублей за убийство Эдуарда Кецба. Киракосян и Кецба пили алкоголь в пастушьем балагане в селе Каманы. Между ними вспыхнула ссора, и Киракосян не менее трех раз выстрелил в Кецба из автомата Калашникова.13 августа этого года он сбежал из СИЗО в Дранде.Кроме того, в 2020 году Киракосян подозревался в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Тогда он находился на лечении в Республиканской больнице, откуда сбежал, используя связанные между собой простыни и наволочки в качестве веревки.

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