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Роспотребнадзор назвал новый вариант коронавируса "Пирола" более заразный чем "Омикрон"
Роспотребнадзор назвал новый вариант коронавируса "Пирола" более заразный чем "Омикрон"
СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "Омикрона", он более... 18.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-18T13:20+0300
2023-09-18T13:20+0300
2023-09-18T15:07+0300
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СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "Омикрона", он более заразный, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.При этом, как отметили в ведомстве, первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, свидетельствуют о том, что этот вариант, возможно, не так заразен и не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учеными, и не рассматривается как "второе пришествие Омикрона".
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мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, россия, роспотребнадзор
мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, россия, роспотребнадзор
СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "Омикрона", он более заразный, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "Омикрона", и он более заразный, чем его предшественники", – говорится в сообщении.
При этом, как отметили в ведомстве, первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, свидетельствуют о том, что этот вариант, возможно, не так заразен и не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учеными, и не рассматривается как "второе пришествие Омикрона".