https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/rospotrebnadzor-nazval-novyy-variant-koronavirusa-pirola-bolee-zaraznyy-chem-omikron-1048045221.html

Роспотребнадзор назвал новый вариант коронавируса "Пирола" более заразный чем "Омикрон"

Роспотребнадзор назвал новый вариант коронавируса "Пирола" более заразный чем "Омикрон"

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "Омикрона", он более... 18.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-18T13:20+0300

2023-09-18T13:20+0300

2023-09-18T15:07+0300

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СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "Омикрона", он более заразный, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.При этом, как отметили в ведомстве, первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, свидетельствуют о том, что этот вариант, возможно, не так заразен и не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учеными, и не рассматривается как "второе пришествие Омикрона".

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Sputnik Абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, россия, роспотребнадзор