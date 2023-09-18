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СГБ Грузии заявила, что в стране планируются беспорядки с целью смены власти
СГБ Грузии заявила, что в стране планируются беспорядки с целью смены власти
СГБ Грузии утверждает, что преступная группа также рассматривает сценарий, аналогичный "евромайдану" на Украине. 18.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-18T11:15+0300
2023-09-18T11:15+0300
2023-09-18T17:32+0300
грузия
политика
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СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии заявила, что определенная группа людей планирует в октябре-декабре начать гражданский переворот и беспорядки с целью смены власти насильственным путем.Авторами плана в ведомстве назвали Георгия Лорткипанидзе (замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили - прим.), Михаила Батурина, бывшего телохранителя третьего президента, и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили.Дата начала беспорядков – октябрь-декабрь, то есть период, когда будет известен промежуточный отчет Еврокомиссии и окончательный отчет Евросоюза, в связи с тем, получит ли Грузия статус кандидата в ЕС.По данным ведомства, у планирующих устроить беспорядки есть несколько сценариев. Один их них – расставить палатки на центральных проспектах и забаррикадировать государственные здания, а затем взорвать в палаточном городке бомбу, чтобы наличие жертв среди мирного населения привело к волнениям в городе.
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грузия, политика
СГБ Грузии заявила, что в стране планируются беспорядки с целью смены власти
11:15 18.09.2023 (обновлено: 17:32 18.09.2023)
СГБ Грузии утверждает, что преступная группа также рассматривает сценарий, аналогичный "евромайдану" на Украине.
СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии заявила, что определенная группа людей планирует в октябре-декабре начать гражданский переворот и беспорядки с целью смены власти насильственным путем.
Авторами плана в ведомстве назвали Георгия Лорткипанидзе (замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили - прим.), Михаила Батурина, бывшего телохранителя третьего президента, и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили.
"Согласно информации, полученной в рамках текущего расследования в Службе государственной безопасности, группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является насильственная смена власти", – говорится в заявлении пресс-службы СГБ.
Дата начала беспорядков – октябрь-декабрь, то есть период, когда будет известен промежуточный отчет Еврокомиссии и окончательный отчет Евросоюза, в связи с тем, получит ли Грузия статус кандидата в ЕС.
По данным ведомства, у планирующих устроить беспорядки есть несколько сценариев. Один их них – расставить палатки на центральных проспектах и забаррикадировать государственные здания, а затем взорвать в палаточном городке бомбу, чтобы наличие жертв среди мирного населения привело к волнениям в городе.