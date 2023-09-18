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Шамба объяснил, в каком формате представители власти готовы к диалогу с оппозицией
Шамба объяснил, в каком формате представители власти готовы к диалогу с оппозицией
Общественные организации, политические партии, деятели культуры и науки пригласили к открытому диалогу министра иностранных дел Инала Ардзинба и главу... 18.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-18T22:32+0300
2023-09-18T22:32+0300
2023-09-18T22:33+0300
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сергей шамба
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мид абхазии
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политика
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СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Секретарь Совбеза Сергей Шамба прокомментировал приглашение к открытому диалогу в адрес главы МИД Инала Ардзинба и главы Администрации президента Абессалома Кварчия со стороны представителей оппозиции, написали в "Апсныпресс". Он напомнил, что оппозиция уже выступала с инициативой провести в эфире государственного телевидения дискуссии с участием представителей от власти и оппозиции. Однако на эфир пришли только Шамба и Ардзинба, а инициаторы диалога нет. 16 сентября общественные организации и политические партии ФНЕА и "Апсны", а также "Аруаа", "Наша Столица", АНД, "Ахьаца" и "Аамта", и ряд деятелей культуры и науки пригласили Инала Ардзинба и Абессалома Кварчия к диалогу 19 сентября в 12:00 в деловом центре "Гудоу-плаза".
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абхазия, совет безопасности абхазии, сергей шамба, инал ардзинба, мид абхазии, оппозиция, политика
абхазия, совет безопасности абхазии, сергей шамба, инал ардзинба, мид абхазии, оппозиция, политика
Шамба объяснил, в каком формате представители власти готовы к диалогу с оппозицией
22:32 18.09.2023 (обновлено: 22:33 18.09.2023)
Общественные организации, политические партии, деятели культуры и науки пригласили к открытому диалогу министра иностранных дел Инала Ардзинба и главу Администрации президента Абессалома Кварчия.
СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Секретарь Совбеза Сергей Шамба прокомментировал приглашение к открытому диалогу в адрес главы МИД Инала Ардзинба и главы Администрации президента Абессалома Кварчия со стороны представителей оппозиции, написали в "Апсныпресс".
Он напомнил, что оппозиция уже выступала с инициативой провести в эфире государственного телевидения дискуссии с участием представителей от власти и оппозиции. Однако на эфир пришли только Шамба и Ардзинба, а инициаторы диалога нет.
"Вот такие формы дискуссий приемлемы, я думаю. Можно продумать, в каком формате их можно провести, чтобы были равные условия для всех участвующих. В таком формате, я думаю, и министр не откажется участвовать, и другие представители власти готовы будут дискутировать", - отметил Шамба.
16 сентября общественные организации и политические партии ФНЕА и "Апсны", а также "Аруаа", "Наша Столица", АНД, "Ахьаца" и "Аамта", и ряд деятелей культуры и науки пригласили Инала Ардзинба и Абессалома Кварчия к диалогу 19 сентября в 12:00 в деловом центре "Гудоу-плаза".