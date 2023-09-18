Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/shamba-obyasnil-v-kakom-formate-predstaviteli-vlasti-gotovy-k-dialogu-s-oppozitsiey-1048055527.html
Шамба объяснил, в каком формате представители власти готовы к диалогу с оппозицией
Шамба объяснил, в каком формате представители власти готовы к диалогу с оппозицией
Общественные организации, политические партии, деятели культуры и науки пригласили к открытому диалогу министра иностранных дел Инала Ардзинба и главу... 18.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-18T22:32+0300
2023-09-18T22:33+0300
в абхазии
абхазия
совет безопасности абхазии
сергей шамба
инал ардзинба
мид абхазии
оппозиция
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/0e/1047489609_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b18e5cde81935aa5bf0e443239cc3842.jpg
СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Секретарь Совбеза Сергей Шамба прокомментировал приглашение к открытому диалогу в адрес главы МИД Инала Ардзинба и главы Администрации президента Абессалома Кварчия со стороны представителей оппозиции, написали в "Апсныпресс". Он напомнил, что оппозиция уже выступала с инициативой провести в эфире государственного телевидения дискуссии с участием представителей от власти и оппозиции. Однако на эфир пришли только Шамба и Ардзинба, а инициаторы диалога нет. 16 сентября общественные организации и политические партии ФНЕА и "Апсны", а также "Аруаа", "Наша Столица", АНД, "Ахьаца" и "Аамта", и ряд деятелей культуры и науки пригласили Инала Ардзинба и Абессалома Кварчия к диалогу 19 сентября в 12:00 в деловом центре "Гудоу-плаза".
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/0e/1047489609_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_42c1396fd12c9b3f606bee9b02c6148b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, совет безопасности абхазии, сергей шамба, инал ардзинба, мид абхазии, оппозиция, политика
абхазия, совет безопасности абхазии, сергей шамба, инал ардзинба, мид абхазии, оппозиция, политика

Шамба объяснил, в каком формате представители власти готовы к диалогу с оппозицией

22:32 18.09.2023 (обновлено: 22:33 18.09.2023)
© Sputnik / Леон Адлейба Сергей Шамба
Сергей Шамба - Sputnik Абхазия, 1920, 18.09.2023
© Sputnik / Леон Адлейба
Подписаться на
НовостиTelegram
Общественные организации, политические партии, деятели культуры и науки пригласили к открытому диалогу министра иностранных дел Инала Ардзинба и главу Администрации президента Абессалома Кварчия.
СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Секретарь Совбеза Сергей Шамба прокомментировал приглашение к открытому диалогу в адрес главы МИД Инала Ардзинба и главы Администрации президента Абессалома Кварчия со стороны представителей оппозиции, написали в "Апсныпресс".
Он напомнил, что оппозиция уже выступала с инициативой провести в эфире государственного телевидения дискуссии с участием представителей от власти и оппозиции. Однако на эфир пришли только Шамба и Ардзинба, а инициаторы диалога нет.

"Вот такие формы дискуссий приемлемы, я думаю. Можно продумать, в каком формате их можно провести, чтобы были равные условия для всех участвующих. В таком формате, я думаю, и министр не откажется участвовать, и другие представители власти готовы будут дискутировать", - отметил Шамба.

16 сентября общественные организации и политические партии ФНЕА и "Апсны", а также "Аруаа", "Наша Столица", АНД, "Ахьаца" и "Аамта", и ряд деятелей культуры и науки пригласили Инала Ардзинба и Абессалома Кварчия к диалогу 19 сентября в 12:00 в деловом центре "Гудоу-плаза".
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0