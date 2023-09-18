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Шамба объяснил, в каком формате представители власти готовы к диалогу с оппозицией

Шамба объяснил, в каком формате представители власти готовы к диалогу с оппозицией

Общественные организации, политические партии, деятели культуры и науки пригласили к открытому диалогу министра иностранных дел Инала Ардзинба и главу... 18.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-18T22:32+0300

2023-09-18T22:32+0300

2023-09-18T22:33+0300

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СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Секретарь Совбеза Сергей Шамба прокомментировал приглашение к открытому диалогу в адрес главы МИД Инала Ардзинба и главы Администрации президента Абессалома Кварчия со стороны представителей оппозиции, написали в "Апсныпресс". Он напомнил, что оппозиция уже выступала с инициативой провести в эфире государственного телевидения дискуссии с участием представителей от власти и оппозиции. Однако на эфир пришли только Шамба и Ардзинба, а инициаторы диалога нет. 16 сентября общественные организации и политические партии ФНЕА и "Апсны", а также "Аруаа", "Наша Столица", АНД, "Ахьаца" и "Аамта", и ряд деятелей культуры и науки пригласили Инала Ардзинба и Абессалома Кварчия к диалогу 19 сентября в 12:00 в деловом центре "Гудоу-плаза".

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абхазия, совет безопасности абхазии, сергей шамба, инал ардзинба, мид абхазии, оппозиция, политика