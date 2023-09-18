https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/svyazisty-rossiyskoy-voennoy-bazy-v-abkhazii-proveli-trenirovki-v-gorakh-1048046726.html

Связисты российской военной базы в Абхазии провели тренировки в горах

Связисты российской военной базы в Абхазии провели тренировки в горах

Комплекс мероприятий проходил на горном полигоне Цабал в Абхазии. 18.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-18T15:20+0300

2023-09-18T15:20+0300

2023-09-18T15:56+0300

в абхазии

юво

абхазия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/0b/1030920455_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_ed135e5f17dd5ff0b04a83ce068740df.jpg

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Связисты военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели комплекс мероприятий по организации устойчивой связи между пунктами управления, сообщает пресс-служба ЮВО. Работу проводили на современной специальной аппаратуре на различных каналах связи в широком диапазоне частот.Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по организации связи между пунктами управления во время ведения боя с условным противником.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

юво, абхазия, россия