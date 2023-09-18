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Связисты российской военной базы в Абхазии провели тренировки в горах
Связисты российской военной базы в Абхазии провели тренировки в горах
Комплекс мероприятий проходил на горном полигоне Цабал в Абхазии. 18.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-18T15:20+0300
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СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Связисты военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели комплекс мероприятий по организации устойчивой связи между пунктами управления, сообщает пресс-служба ЮВО. Работу проводили на современной специальной аппаратуре на различных каналах связи в широком диапазоне частот.Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по организации связи между пунктами управления во время ведения боя с условным противником.
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Связисты российской военной базы в Абхазии провели тренировки в горах
15:20 18.09.2023 (обновлено: 15:56 18.09.2023)
Комплекс мероприятий проходил на горном полигоне Цабал в Абхазии.
СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Связисты военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели комплекс мероприятий по организации устойчивой связи между пунктами управления, сообщает пресс-служба ЮВО.
На горном полигоне Цабал в Абхазии связисты обеспечили устойчивую и защищенную связь с использованием открытых и закрытых каналов между пунктами управления и абонентами разнородных подразделений соединения.
Работу проводили на современной специальной аппаратуре на различных каналах связи в широком диапазоне частот.
Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по организации связи между пунктами управления во время ведения боя с условным противником.