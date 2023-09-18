https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/tretya-partiya-uchebnikov-dlya-8-9-klassov-pribyla-iz-rossii-v-abkhaziyu-1048054253.html

Третья партия учебников для 8-9 классов прибыла из России в Абхазию

Третья партия учебников для 8-9 классов прибыла из России в Абхазию

Выдачу учебников Минпрос Абхазии начнет с завтрашнего дня. 18.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-18T19:40+0300

2023-09-18T19:40+0300

2023-09-18T19:40+0300

в абхазии

абхазия

учебники

образование

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СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Третья партия учебников для 8-9 классов прибыла из России в Абхазию при поддержке Министерсива просвещения РФ.Всего в республику доставили 32 749 книг.Все 153 школы Абхазии будут в порядке очереди получать учебники со склада Минпросвещения.

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