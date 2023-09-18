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Третья партия учебников для 8-9 классов прибыла из России в Абхазию
Третья партия учебников для 8-9 классов прибыла из России в Абхазию
Выдачу учебников Минпрос Абхазии начнет с завтрашнего дня. 18.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-18T19:40+0300
2023-09-18T19:40+0300
2023-09-18T19:40+0300
в абхазии
абхазия
учебники
образование
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СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Третья партия учебников для 8-9 классов прибыла из России в Абхазию при поддержке Министерсива просвещения РФ.Всего в республику доставили 32 749 книг.Все 153 школы Абхазии будут в порядке очереди получать учебники со склада Минпросвещения.
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абхазия, учебники, образование
абхазия, учебники, образование
Третья партия учебников для 8-9 классов прибыла из России в Абхазию
Выдачу учебников Минпрос Абхазии начнет с завтрашнего дня.
СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Третья партия учебников для 8-9 классов прибыла из России в Абхазию при поддержке Министерсива просвещения РФ.
Абхазские школы в порядке очереди будут получать учебники по русскому языку и литературе, алгебре, истории России, всеобщей истории.
Всего в республику доставили 32 749 книг.
Все 153 школы Абхазии будут в порядке очереди получать учебники со склада Минпросвещения.