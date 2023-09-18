https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/voyna-ot-pervogo-litsa-adzinba-ob-osvobozhdenii-sukhuma-ot-voysk-gossoveta-gruzii--1048000691.html
Война от первого лица: Адзинба об освобождении Сухума от войск Госсовета Грузии
Война от первого лица: Адзинба об освобождении Сухума от войск Госсовета Грузии
16 сентября 1993 года началась операция по освобождению Сухума в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Как эти события сегодня отзываются в памяти... 18.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-18T14:01+0300
2023-09-18T14:01+0300
2023-09-18T14:01+0300
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Война от первого лица: Адзинба об освобождении Сухума от войск Госсовета Грузии
Война от первого лица: Адзинба об освобождении Сухума от войск Госсовета Грузии
16 сентября 1993 года началась операция по освобождению Сухума в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Как эти события сегодня отзываются в памяти ветеранов, о чем они думают, мысленно возвращаясь в то время? Своей историей поделился Герой Абхазии, ветеран войны Шамиль Адзинба.Слушайте подкаст.
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подкасты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), абхазия, аудио
подкасты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), абхазия, аудио
16 сентября 1993 года началась операция по освобождению Сухума в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Как эти события сегодня отзываются в памяти ветеранов, о чем они думают, мысленно возвращаясь в то время?
Своей историей поделился Герой Абхазии, ветеран войны Шамиль Адзинба.