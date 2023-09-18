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Выставка картин "Свобода" ко Дню Победы открылась в Гагрском доме культуры

Выставка картин "Свобода" ко Дню Победы открылась в Гагрском доме культуры

Художественная выставка "Свобода" в Доме культуры Гагры продлится до 6 октября. 18.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-18T16:00+0300

2023-09-18T16:00+0300

2023-09-18T16:00+0300

в абхазии

30-летие дня победы и независимости абхазии

абхазия

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СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Приуроченная к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии выставка "Свобода" открылась в Гагрском доме культуры в понедельник, 18 сентября.Как рассказал директор Дома культуры Дмитрий Пипия, на выставке представлено более 50 работ художников почти из всех городов и районов Абхазии.По словам Пипия, выставка привлекла внимание не только местных жителей, но и гостей Гагры."Жители Гагры, которые подписаны на нашу страничку в социальных сетях, они всегда посещают все события, которые у нас проходят. С каждым разом увеличивается количество людей, проявляющих интерес к культурным мероприятиям. Также очень много сегодня было туристов. Они проходили мимо и увидели афишу. Помимо этого, у нас звучала живая классическая музыка в исполнении пианиста. Это тоже привлекло их внимание", – добавил Пипия.Выставка "Свобода" продлится до 6 октября. В этот день ежегодно в Абхазии отмечают День освобождения Гагрского района от грузинских захватчиков.

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30-летие дня победы и независимости абхазии, абхазия, история, культура