Выставка картин "Свобода" ко Дню Победы открылась в Гагрском доме культуры
© Sputnik / Бадри Есиава Выставка картин "Свобода" ко Дню Победы открылась в Гагрском доме культуры
© Sputnik / Бадри Есиава
Художественная выставка "Свобода" в Доме культуры Гагры продлится до 6 октября.
СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Приуроченная к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии выставка "Свобода" открылась в Гагрском доме культуры в понедельник, 18 сентября.
Как рассказал директор Дома культуры Дмитрий Пипия, на выставке представлено более 50 работ художников почти из всех городов и районов Абхазии.
"В этот раз мы решили не привязывать выставку к какой-то определенной тематике и дали свободу выбора нашим художникам. В основном они представили работы, написанные в стиле импрессионизма и абстракционизма. Около десяти художников участвуют в выставке", – уточнил он.
По словам Пипия, выставка привлекла внимание не только местных жителей, но и гостей Гагры.
© Sputnik / Бадри Есиава Выставка картин "Свобода" ко Дню Победы открылась в Гагрском доме культуры
Выставка картин "Свобода" ко Дню Победы открылась в Гагрском доме культуры
© Sputnik / Бадри Есиава
"Жители Гагры, которые подписаны на нашу страничку в социальных сетях, они всегда посещают все события, которые у нас проходят. С каждым разом увеличивается количество людей, проявляющих интерес к культурным мероприятиям. Также очень много сегодня было туристов. Они проходили мимо и увидели афишу. Помимо этого, у нас звучала живая классическая музыка в исполнении пианиста. Это тоже привлекло их внимание", – добавил Пипия.
© Sputnik / Бадри Есиава Выставка картин "Свобода" ко Дню Победы открылась в Гагрском доме культуры
Выставка картин "Свобода" ко Дню Победы открылась в Гагрском доме культуры
© Sputnik / Бадри Есиава
Выставка "Свобода" продлится до 6 октября. В этот день ежегодно в Абхазии отмечают День освобождения Гагрского района от грузинских захватчиков.