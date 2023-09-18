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Выставка картин "Свобода" ко Дню Победы открылась в Гагрском доме культуры
Выставка картин "Свобода" ко Дню Победы открылась в Гагрском доме культуры
Художественная выставка "Свобода" в Доме культуры Гагры продлится до 6 октября. 18.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-18T16:00+0300
2023-09-18T16:00+0300
в абхазии
30-летие дня победы и независимости абхазии
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СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Приуроченная к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии выставка "Свобода" открылась в Гагрском доме культуры в понедельник, 18 сентября.Как рассказал директор Дома культуры Дмитрий Пипия, на выставке представлено более 50 работ художников почти из всех городов и районов Абхазии.По словам Пипия, выставка привлекла внимание не только местных жителей, но и гостей Гагры."Жители Гагры, которые подписаны на нашу страничку в социальных сетях, они всегда посещают все события, которые у нас проходят. С каждым разом увеличивается количество людей, проявляющих интерес к культурным мероприятиям. Также очень много сегодня было туристов. Они проходили мимо и увидели афишу. Помимо этого, у нас звучала живая классическая музыка в исполнении пианиста. Это тоже привлекло их внимание", – добавил Пипия.Выставка "Свобода" продлится до 6 октября. В этот день ежегодно в Абхазии отмечают День освобождения Гагрского района от грузинских захватчиков.
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30-летие дня победы и независимости абхазии, абхазия, история, культура
30-летие дня победы и независимости абхазии, абхазия, история, культура

Выставка картин "Свобода" ко Дню Победы открылась в Гагрском доме культуры

16:00 18.09.2023
© Sputnik / Бадри Есиава Выставка картин "Свобода" ко Дню Победы открылась в Гагрском доме культуры
Выставка картин Свобода ко Дню Победы открылась в Гагрском доме культуры - Sputnik Абхазия, 1920, 18.09.2023
© Sputnik / Бадри Есиава
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Художественная выставка "Свобода" в Доме культуры Гагры продлится до 6 октября.
СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Приуроченная к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии выставка "Свобода" открылась в Гагрском доме культуры в понедельник, 18 сентября.
Как рассказал директор Дома культуры Дмитрий Пипия, на выставке представлено более 50 работ художников почти из всех городов и районов Абхазии.

"В этот раз мы решили не привязывать выставку к какой-то определенной тематике и дали свободу выбора нашим художникам. В основном они представили работы, написанные в стиле импрессионизма и абстракционизма. Около десяти художников участвуют в выставке", – уточнил он.

По словам Пипия, выставка привлекла внимание не только местных жителей, но и гостей Гагры.
© Sputnik / Бадри Есиава Выставка картин "Свобода" ко Дню Победы открылась в Гагрском доме культуры
Выставка картин Свобода ко Дню Победы открылась в Гагрском доме культуры - Sputnik Абхазия, 1920, 18.09.2023
Выставка картин "Свобода" ко Дню Победы открылась в Гагрском доме культуры
© Sputnik / Бадри Есиава
"Жители Гагры, которые подписаны на нашу страничку в социальных сетях, они всегда посещают все события, которые у нас проходят. С каждым разом увеличивается количество людей, проявляющих интерес к культурным мероприятиям. Также очень много сегодня было туристов. Они проходили мимо и увидели афишу. Помимо этого, у нас звучала живая классическая музыка в исполнении пианиста. Это тоже привлекло их внимание", – добавил Пипия.
© Sputnik / Бадри Есиава Выставка картин "Свобода" ко Дню Победы открылась в Гагрском доме культуры
Выставка картин Свобода ко Дню Победы открылась в Гагрском доме культуры - Sputnik Абхазия, 1920, 18.09.2023
Выставка картин "Свобода" ко Дню Победы открылась в Гагрском доме культуры
© Sputnik / Бадри Есиава
Выставка "Свобода" продлится до 6 октября. В этот день ежегодно в Абхазии отмечают День освобождения Гагрского района от грузинских захватчиков.
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