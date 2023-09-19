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Почти 120 граммов метадона изъяли в Сухуме у гражданина Узбекистана
Почти 120 граммов метадона изъяли в Сухуме у гражданина Узбекистана
Общая масса изъятого вещества, включая закладки, спрятанные на сухумской набережной, составила более 119 граммов. 19.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-19T11:46+0300
2023-09-19T11:46+0300
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СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Абхазии изъяли у гражданина Узбекистана Мухаммада Юсупова почти 120 граммов метадона. Об этом сообщает пресс-служба МВД.Около 117 граммов запрещенного вещества у Юсупова изъяли при личном досмотре. Задержанный не говорит ни на абхазском, ни на русском, но с помощью онлайн-переводчика объяснил, что сбывает наркотики путем тайных закладок.В месте, где он временно проживал с семьей, Юсупов фасовал метадон, взвешивал, раскладывал в пакетики, которые обматывал изолентой и потом прятал в укромных местах. Три такие закладки были найдены на столичной набережной. Юсупову вменяются незаконные приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере, он заключен под стражу. Расследование продолжается.
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абхазия, новости, наркотики, мвд абхазии
Почти 120 граммов метадона изъяли в Сухуме у гражданина Узбекистана
11:46 19.09.2023 (обновлено: 12:01 19.09.2023)
Общая масса изъятого вещества, включая закладки, спрятанные на сухумской набережной, составила более 119 граммов.
СУХУМ, 19 сен – Sputnik.
Сотрудники правоохранительных органов Абхазии изъяли у гражданина Узбекистана Мухаммада Юсупова почти 120 граммов метадона. Об этом сообщает
пресс-служба МВД.
Около 117 граммов запрещенного вещества у Юсупова изъяли при личном досмотре. Задержанный не говорит ни на абхазском, ни на русском, но с помощью онлайн-переводчика объяснил, что сбывает наркотики путем тайных закладок.
В месте, где он временно проживал с семьей, Юсупов фасовал метадон, взвешивал, раскладывал в пакетики, которые обматывал изолентой и потом прятал в укромных местах. Три такие закладки были найдены на столичной набережной.
Юсупову вменяются незаконные приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере, он заключен под стражу. Расследование продолжается.