https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/bolee-120-grammov-metadona-izyali-v-sukhume-u-grazhdanina-uzbekistana-1048057635.html

Почти 120 граммов метадона изъяли в Сухуме у гражданина Узбекистана

Почти 120 граммов метадона изъяли в Сухуме у гражданина Узбекистана

Общая масса изъятого вещества, включая закладки, спрятанные на сухумской набережной, составила более 119 граммов. 19.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-19T11:46+0300

2023-09-19T11:46+0300

2023-09-19T12:01+0300

в абхазии

абхазия

новости

наркотики

мвд абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/14/1045378685_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_83fbbdc848a52976c6506e004ac8afd2.jpg

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Абхазии изъяли у гражданина Узбекистана Мухаммада Юсупова почти 120 граммов метадона. Об этом сообщает пресс-служба МВД.Около 117 граммов запрещенного вещества у Юсупова изъяли при личном досмотре. Задержанный не говорит ни на абхазском, ни на русском, но с помощью онлайн-переводчика объяснил, что сбывает наркотики путем тайных закладок.В месте, где он временно проживал с семьей, Юсупов фасовал метадон, взвешивал, раскладывал в пакетики, которые обматывал изолентой и потом прятал в укромных местах. Три такие закладки были найдены на столичной набережной. Юсупову вменяются незаконные приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере, он заключен под стражу. Расследование продолжается.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, наркотики, мвд абхазии