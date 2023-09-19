https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/obzornyy-vagon-nachal-kursirovat-v-sostave-poezda-turpoezda-sochi-1048058164.html

Обзорный вагон начал курсировать в составе поезда турпоезда "Сочи"

Обзорный вагон начал курсировать в составе поезда турпоезда "Сочи"

Туристический поезд "Сочи" курсирует в Гагру с 2020 года, за это время он перевез более 150 тысяч пассажиров. 19.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-19T12:05+0300

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СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Новый обзорный вагон был включен в состав туристического поезда "Сочи", который следует по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра". Об этом сообщает пресс-служба РЖД.Открытый вагон стилизован под эпоху начала XX века и рассчитан на 80 посадочных мест. В нем есть и современные удобства – лавки с подогревом и розетки для подзарядки гаджетов.Ранее поездку в таком вагоне можно было совершить только по двум маршрутам в Карелии, сейчас же, помимо Сочи, они появились в составе поездов "Уральский экспресс" и "Вечерний Екатеринбург".В 2023 году туристический ретро-поезд "Сочи", вагоны которого выполнены в ретро-стиле 80-х годов, курсирует в Абхазию с 29 апреля до 6 ноября.Шесть дней в неделю, кроме вторников, в 04:20 состав отправляется из Туапсе, останавливается в Сочи и прибывает в Гагру в 09:45. Вечером поезд уезжает обратно, выехав из Гагры в 19:25, он прибывает в Туапсе в 01:05. По средам поезд отправляется с сочинского вокзала.

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