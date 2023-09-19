https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/poezda-iz-kryma-v-adler-nachnut-kursirovat-ezhednevno-1048064386.html
Поезда из Крыма в Адлер начнут курсировать ежедневно
Поезда из Крыма в Адлер начнут курсировать ежедневно
Курорты Краснодарского края и Крым - одни из самых популярных внутрироссийских направлений среди туристов. 19.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-19T19:33+0300
2023-09-19T19:33+0300
2023-09-19T19:33+0300
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СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Крым наладит ежедневное железнодорожное сообщение с Адлером, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма. По словам министра курортов и туризма Крыма, решение, благодаря которому сообщение между регионами станет более доступным, было принято из-за запросов туристов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
сочи, крым, новости
Поезда из Крыма в Адлер начнут курсировать ежедневно
Курорты Краснодарского края и Крым - одни из самых популярных внутрироссийских направлений среди туристов.
СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Крым наладит ежедневное железнодорожное сообщение с Адлером, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма.
"Поезда в Крым из Адлера начнут курсировать в ежедневном режиме. Первый рейс из Симферополя назначен на 3 октября, из Адлера — 4 октября", — говорится в сообщении.
По словам министра курортов и туризма Крыма, решение, благодаря которому сообщение между регионами станет более доступным, было принято из-за запросов туристов.