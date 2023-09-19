https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/problemy-publichnoy-vlasti-obsudyat-na-nauchnoy-konferentsii-v-sukhume-1048059248.html

Проблемы публичной власти обсудят на научной конференции в Сухуме

Проблемы публичной власти обсудят на научной конференции в Сухуме

Организаторами конференции выступают Институт экономики и права Академии наук Абхазии, Национальная Ассоциация Административистов, представительство... 19.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-19T13:52+0300

2023-09-19T13:52+0300

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СУХУМ, 19 сен - Sputnik. В Сухуме пройдет Международная научно-практическая конференция "Публичная власть: проблемы формирования и функционирования", сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Абхазии.К участию приглашаются ученые-исследователи, эксперты, преподаватели вузов и аспиранты. По итогам работы конференции будет опубликован сборник материалов, а участники получат сертификаты.Оставить заявку и получить дополнительную информацию можно по телефону или с помощью электронной почты:Элина Андрюхина - email: aelina74@mail.ru, телефон: +79037228540; Екатерина Лебедева - email: adv.lebedeva@gmail.com, телефон: +79163916000;Кристина Авидзба - email: avidzba.kristina@list.ru, телефон: +79409251770.

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