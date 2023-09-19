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Проблемы публичной власти обсудят на научной конференции в Сухуме
Проблемы публичной власти обсудят на научной конференции в Сухуме
Организаторами конференции выступают Институт экономики и права Академии наук Абхазии, Национальная Ассоциация Административистов, представительство... 19.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-19T13:52+0300
2023-09-19T13:52+0300
2023-09-19T14:27+0300
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СУХУМ, 19 сен - Sputnik. В Сухуме пройдет Международная научно-практическая конференция "Публичная власть: проблемы формирования и функционирования", сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Абхазии.К участию приглашаются ученые-исследователи, эксперты, преподаватели вузов и аспиранты. По итогам работы конференции будет опубликован сборник материалов, а участники получат сертификаты.Оставить заявку и получить дополнительную информацию можно по телефону или с помощью электронной почты:Элина Андрюхина - email: aelina74@mail.ru, телефон: +79037228540; Екатерина Лебедева - email: adv.lebedeva@gmail.com, телефон: +79163916000;Кристина Авидзба - email: avidzba.kristina@list.ru, телефон: +79409251770.
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Проблемы публичной власти обсудят на научной конференции в Сухуме
13:52 19.09.2023 (обновлено: 14:27 19.09.2023)
Организаторами конференции выступают Институт экономики и права Академии наук Абхазии, Национальная Ассоциация Административистов, представительство Россотрудничества в республике, при поддержке президента Абхазии.
СУХУМ, 19 сен - Sputnik. В Сухуме пройдет Международная научно-практическая конференция "Публичная власть: проблемы формирования и функционирования", сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Абхазии.
Мероприятие состоится 21-23 сентября и приурочено к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летию признания независимости республики со стороны России.
К участию приглашаются ученые-исследователи, эксперты, преподаватели вузов и аспиранты. По итогам работы конференции будет опубликован сборник материалов, а участники получат сертификаты.
Оставить заявку и получить дополнительную информацию можно по телефону или с помощью электронной почты:
Элина Андрюхина - email: aelina74@mail.ru, телефон: +79037228540;
Екатерина Лебедева - email: adv.lebedeva@gmail.com, телефон: +79163916000;
Кристина Авидзба - email: avidzba.kristina@list.ru, телефон: +79409251770.