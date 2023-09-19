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Проект постановления об амнистии рассмотрели в парламентском комитете
Проект постановления об амнистии рассмотрели в парламентском комитете
Объявление амнистии приурочено к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии, которая отмечается 30 сентября 2023 года. 19.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-19T20:00+0300
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СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Комитет по государственно-правовой политике Народного Собрания Абхазии рассмотрел проект постановления "Об объявлении амнистии в ознаменование тридцатой годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия". Об этом сообщает пресс-служба парламента. По окончании обсуждения постановлений участники заседания решили дополнительно изучить проекты и представить в парламентский комитет свои предложения в ближайшее время.
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абхазия, новости, народное собрание абхазии, парламент абхазии
Проект постановления об амнистии рассмотрели в парламентском комитете
Объявление амнистии приурочено к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии, которая отмечается 30 сентября 2023 года.
СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Комитет по государственно-правовой политике Народного Собрания Абхазии рассмотрел проект постановления "Об объявлении амнистии в ознаменование тридцатой годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия". Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Также депутаты и приглашенные участники - председатель Верховного суда Абхазии Саида Бутба, генпрокурор Адгур Агрба и заммнистра внутренних дел Тенгиз Нармания рассмотрели проект постановления о порядке применения постановления об амнистии.
По окончании обсуждения постановлений участники заседания решили дополнительно изучить проекты и представить в парламентский комитет свои предложения в ближайшее время.