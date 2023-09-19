https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/proekt-postanovleniya-ob-amnistii-rassmotreli-v-parlamentskom-komitete-1048064868.html

Проект постановления об амнистии рассмотрели в парламентском комитете

Проект постановления об амнистии рассмотрели в парламентском комитете

Объявление амнистии приурочено к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии, которая отмечается 30 сентября 2023 года. 19.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Комитет по государственно-правовой политике Народного Собрания Абхазии рассмотрел проект постановления "Об объявлении амнистии в ознаменование тридцатой годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия". Об этом сообщает пресс-служба парламента. По окончании обсуждения постановлений участники заседания решили дополнительно изучить проекты и представить в парламентский комитет свои предложения в ближайшее время.

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