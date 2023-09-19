https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-perekhvatili-16-snaryadov-sistem-zalpovogo-ognya-1048062186.html
Средства ПВО России за сутки перехватили 16 снарядов систем залпового огня
Средства ПВО России за сутки перехватили 16 снарядов систем залпового огня
Также за сутки средства ПВО уничтожили 38 беспилотников противника и сбили украинский самолет Су-25 в Запорожской области. 19.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-19T16:34+0300
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2023-09-19T16:48+0300
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СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны перехватили 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" за сутки, сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении за сутки было уничтожено до 20 украинских военнослужащих и два автомобиля, поражены гаубицы Д-20 и Д-30, на Херсонском направлении – до 25 солдат, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США. На Донецком направлении Киев за сутки потерял до 225 солдат убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Krab", две артиллерийские системы М777, самоходную гаубицу "Гвоздика". На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 175 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Krab", артиллерийская система М777, самоходная гаубица "Акация", две гаубицы Д-30, орудия "Мста-Б" и Д-20. На Краснолиманском направлении отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20.На Южно-Донецком направлении потери противника составили свыше 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица "Мста-Б".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/svo-ispytaniya-novogo-drona-kamikadze-bas-80-1048054365.html
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Средства ПВО России за сутки перехватили 16 снарядов систем залпового огня
16:34 19.09.2023 (обновлено: 16:48 19.09.2023)
Также за сутки средства ПВО уничтожили 38 беспилотников противника и сбили украинский самолет Су-25 в Запорожской области.
СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны перехватили 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" за сутки, сообщает Министерство обороны России.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены живая сила и военная техника противника в 127 районах, уничтожены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад территориальной обороны.
На Купянском направлении за сутки было уничтожено до 20 украинских военнослужащих и два автомобиля, поражены гаубицы Д-20 и Д-30, на Херсонском направлении – до 25 солдат, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США.
На Донецком направлении Киев за сутки потерял до 225 солдат убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Krab", две артиллерийские системы М777, самоходную гаубицу "Гвоздика".
На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 175 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Krab", артиллерийская система М777, самоходная гаубица "Акация", две гаубицы Д-30, орудия "Мста-Б" и Д-20.
На Краснолиманском направлении отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20.
На Южно-Донецком направлении потери противника составили свыше 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица "Мста-Б".