https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/takie-obstoyatelstva-pedagog-o-vozrastnykh-izmeneniyakh-v-doshkolnoe-i-srednee-obrazovaniya--1048056715.html
Такие обстоятельства: педагог об изменениях в дошкольном и среднем образовании
Такие обстоятельства: педагог об изменениях в дошкольном и среднем образовании
Как вывести систему школьного образования в Абхазии на более высокий уровень, с какого возраста лучше принимать в школу и нужны ли ясли в республике, об этом в... 19.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-19T18:11+0300
2023-09-19T18:11+0300
2023-09-19T19:11+0300
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Такие обстоятельства: педагог о возрастных изменениях в дошкольное и среднее образования
Такие обстоятельства: педагог о возрастных изменениях в дошкольное и среднее образования
Как вывести систему школьного образования в Абхазии на более высокий уровень, с какого возраста лучше принимать в школу и нужны ли ясли в республике, об этом в интервью радио Sputnik своим мнением поделилась педагог-методист Нина Стороженко.На совещании у президента по вопросам готовности к началу учебного 2023-2024 года было предложено внести изменения в систему дошкольного и среднего образования Абхазии. В частности, начальник управления образования Администрации Сухума Астанда Таркил предложила снижение возрастных рамок для обязательного дошкольного образования с трех до двух лет, и принимать детей в школу с семи лет.По словам педагога Нины Стороженко, предложение возникло на основании анализа специалистов. Она объяснила, что показали исследования, и рассказала для чего нужны изменения в системе образования.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, образование, министерство образования и науки абхазии, управление образования города сухум, аудио
подкасты, образование, министерство образования и науки абхазии, управление образования города сухум, аудио
Как вывести систему школьного образования в Абхазии на более высокий уровень, с какого возраста лучше принимать в школу и нужны ли ясли в республике, об этом в интервью радио Sputnik своим мнением поделилась педагог-методист Нина Стороженко.
На совещании у президента по вопросам готовности к началу учебного 2023-2024 года было предложено внести изменения в систему дошкольного и среднего образования Абхазии. В частности, начальник управления образования Администрации Сухума Астанда Таркил предложила снижение возрастных рамок для обязательного дошкольного образования с трех до двух лет, и принимать детей в школу с семи лет.
По словам педагога Нины Стороженко, предложение возникло на основании анализа специалистов. Она объяснила, что показали исследования, и рассказала для чего нужны изменения в системе образования.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.