https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/turbaza-fedulin-o-sotrudnichestve-abkhazii-s-regionami-rossii-v-turizme-1048060310.html

Турбаза: Федулин о сотрудничестве Абхазии с регионами России в туризме

Турбаза: Федулин о сотрудничестве Абхазии с регионами России в туризме

Ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин в эфире радио Sputnik рассказал, как развивать сотрудничество Абхазии с... 19.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-19T15:55+0300

2023-09-19T15:55+0300

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Турбаза: Федулин о сотрудничестве Абхазии с регионами России в туризме Турбаза: Федулин о сотрудничестве Абхазии с регионами России в туризме

Туристический поток из России в Абхазию имеет тенденцию к росту. Федулин рассказал, из каких регионов России в основном едут и какую роль играет транспортное сообщение."В этом году Абхазия по количеству зарубежных поездок стоит на втором месте после Турции. Потенциальный спрос на отдых в Абхазию огромен. Другой вопрос как сама республика распорядится представленными возможностями. Большая часть решения проблемы находится на стороне Абхазии. Нужно проводит наиболее активную политику для привлечения туристов", – сказал Федулин.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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