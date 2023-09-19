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Турбаза: Федулин о сотрудничестве Абхазии с регионами России в туризме
Турбаза: Федулин о сотрудничестве Абхазии с регионами России в туризме
Ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин в эфире радио Sputnik рассказал, как развивать сотрудничество Абхазии с... 19.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-19T15:55+0300
2023-09-19T15:55+0300
2023-09-19T15:58+0300
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Турбаза: Федулин о сотрудничестве Абхазии с регионами России в туризме
Турбаза: Федулин о сотрудничестве Абхазии с регионами России в туризме
Туристический поток из России в Абхазию имеет тенденцию к росту. Федулин рассказал, из каких регионов России в основном едут и какую роль играет транспортное сообщение."В этом году Абхазия по количеству зарубежных поездок стоит на втором месте после Турции. Потенциальный спрос на отдых в Абхазию огромен. Другой вопрос как сама республика распорядится представленными возможностями. Большая часть решения проблемы находится на стороне Абхазии. Нужно проводит наиболее активную политику для привлечения туристов", – сказал Федулин.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, туризм, аудио
подкасты, турбаза, туризм, аудио
Турбаза: Федулин о сотрудничестве Абхазии с регионами России в туризме
15:55 19.09.2023 (обновлено: 15:58 19.09.2023)
Ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин в эфире радио Sputnik рассказал, как развивать сотрудничество Абхазии с регионами России в сфере туризма, о том, какую роль играет информационное сообщение и транспорт.
Туристический поток из России в Абхазию имеет тенденцию к росту. Федулин рассказал, из каких регионов России в основном едут и какую роль играет транспортное сообщение.
"В этом году Абхазия по количеству зарубежных поездок стоит на втором месте после Турции. Потенциальный спрос на отдых в Абхазию огромен. Другой вопрос как сама республика распорядится представленными возможностями. Большая часть решения проблемы находится на стороне Абхазии. Нужно проводит наиболее активную политику для привлечения туристов", – сказал Федулин.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.