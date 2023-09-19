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Взаимный интерес: Чернова и Томышева об обучении учителей русскому языку в Гале

Взаимный интерес: Чернова и Томышева об обучении учителей русскому языку в Гале

Центр открытого образования в Галском районе появился в июне, проект запущен Министерством просвещения России при поддержке Министерства просвещения Абхазии, в... 19.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-19T10:20+0300

2023-09-19T10:20+0300

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Взаимный интерес: Чернова и Томышева об обучении учителей русскому языку в Гале Взаимный интерес: Чернова и Томышева об обучении учителей русскому языку в Гале

Центр открытого образования в Галском районе появился в июне, проект запущен Министерством просвещения России при поддержке Министерства просвещения Абхазии, в центре будут обучать русскому языку и механизмам его эффективного преподавания.О работе центра по обучению русскому языку и механизмам его эффективного преподавания в эфире радио Sputnik рассказали доценты Армавирского госпедуниверситета, кандидаты филологических наук Любовь Чернова и Ирина Томышева.Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, взаимодействие, взаимный интерес, русский язык, галский район, аудио