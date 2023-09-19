https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/vzaimnyy-interes-chernova-i-tomysheva-ob-obuchenii-uchiteley-russkomu-yazyku-v-gale-1048049516.html
Взаимный интерес: Чернова и Томышева об обучении учителей русскому языку в Гале
Взаимный интерес: Чернова и Томышева об обучении учителей русскому языку в Гале
Центр открытого образования в Галском районе появился в июне, проект запущен Министерством просвещения России при поддержке Министерства просвещения Абхазии, в... 19.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-19T10:20+0300
2023-09-19T10:20+0300
2023-09-19T10:20+0300
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Взаимный интерес: Чернова и Томышева об обучении учителей русскому языку в Гале
Взаимный интерес: Чернова и Томышева об обучении учителей русскому языку в Гале
Центр открытого образования в Галском районе появился в июне, проект запущен Министерством просвещения России при поддержке Министерства просвещения Абхазии, в центре будут обучать русскому языку и механизмам его эффективного преподавания.О работе центра по обучению русскому языку и механизмам его эффективного преподавания в эфире радио Sputnik рассказали доценты Армавирского госпедуниверситета, кандидаты филологических наук Любовь Чернова и Ирина Томышева.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, взаимодействие, взаимный интерес, русский язык, галский район, аудио
подкасты, взаимодействие, взаимный интерес, русский язык, галский район, аудио
Центр открытого образования в Галском районе появился в июне, проект запущен Министерством просвещения России при поддержке Министерства просвещения Абхазии, в центре будут обучать русскому языку и механизмам его эффективного преподавания.
О работе центра по обучению русскому языку и механизмам его эффективного преподавания в эфире радио Sputnik рассказали доценты Армавирского госпедуниверситета, кандидаты филологических наук Любовь Чернова и Ирина Томышева.
Подробности слушайте в аудиофайле.